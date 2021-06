Le pape exige que l’aide alimentaire atteigne les populations affamées du Tigré

Les Nations Unies et les organisations humanitaires affirment que plus de 350 000 personnes au Tigré sont confrontées à la famine et que 2 millions de plus sont à un pas de la pire famine depuis 2011 en Somalie. Les agriculteurs, les travailleurs humanitaires et les responsables locaux affirment que la nourriture a été transformée en arme de guerre, les soldats bloquant ou volant l’aide alimentaire.