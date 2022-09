Le pape exhorte les Italiens à avoir plus d’enfants et à accueillir les migrants

MATERA, Italie – Le pape François s’est rendu dimanche dans le sud de l’Italie pour clôturer un congrès de l’église italienne qui a coïncidé avec les élections nationales italiennes et a livré un message qui a touché les principaux problèmes de la campagne nationale, y compris l’immigration. Ni François ni ses hôtes n’ont fait référence au vote lors de la messe en plein air, bien que la conférence épiscopale italienne ait auparavant exhorté les Italiens à voter lors de l’élection très suivie qui pourrait donner à l’Italie son premier gouvernement d’extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale.

À la fin de la messe en plein air à Matera, François a pris la parole pour demander aux Italiens d’avoir plus d’enfants. « J’aimerais demander à l’Italie : plus de naissances, plus d’enfants », a déclaré Francis.

L’Italie a l’un des taux de natalité les plus bas au monde et François a souvent déploré son “hiver démographique”.

La dirigeante d’extrême droite Giorgia Meloni, qui a fait campagne sur un mantra “Dieu, famille et patrie”, a également appelé l’Italie à inverser ses tendances démographiques en proposant des incitations financières plus importantes pour que les couples aient des enfants.

François a également pesé sur une question éternelle en Italie, rappelant que dimanche coïncidait avec la Journée mondiale des migrants et des réfugiés de l’Église catholique. François a appelé à un avenir dans lequel “le plan de Dieu” est mis en œuvre, avec des migrants et des victimes de la traite des êtres humains vivant dans la paix et la dignité, et à un “avenir plus inclusif et fraternel”.

Il a ajouté : “Les immigrés doivent être accueillis, accompagnés, promus et intégrés”.

Meloni et son alliance de centre-droit ont promis de reprendre une répression stricte contre les migrants venant en Italie via des passeurs basés en Libye. Le Parti démocrate de centre-gauche a notamment appelé à un accès plus facile à la citoyenneté pour les enfants de nouveaux arrivants.

La messe a été célébrée par un protégé de François, le cardinal Matteo Zuppi, qui est à la tête de la conférence épiscopale italienne et a une longue affiliation avec la communauté Sant’Egidio, une organisation caritative basée à Rome connue pour son action auprès des migrants et des pauvres.

Francis, âgé de 85 ans, a semblé fatigué lors de la visite, qui était prévue avant le déclenchement des élections anticipées en Italie et est intervenue un jour après avoir effectué une excursion d’une journée dans la ville d’Assise, au sommet d’une colline ombrienne. Francis utilise une canne et un fauteuil roulant cette année, en raison de ligaments du genou tendus qui rendent la marche et la station debout difficiles.