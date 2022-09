NUR-SULTAN, Kazakhstan (AP) – Le pape François a mis en garde jeudi les évêques du Kazakhstan contre le fait d’alimenter la nostalgie du passé, comme l’a fait l’un de ses détracteurs traditionalistes ici en suggérant que la participation de François à une conférence interreligieuse pourrait impliquer l’approbation papale d’un ” supermarché des religions.

L’avertissement de Mgr Athenasius Schneider, évêque auxiliaire d’Astana, était peut-être prévisible, étant donné qu’il est l’un des critiques les plus virulents de François, dénonçant régulièrement ce qu’il considère comme des ambiguïtés doctrinales de François et un penchant trop progressiste sur des questions telles que l’homosexualité. et la sensibilisation interconfessionnelle.

François a commencé sa troisième et dernière journée au Kazakhstan en rencontrant des évêques, des prêtres et des religieuses dans la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de la capitale Nur-Sultan. Plus tard jeudi, il devait prononcer un discours de clôture à un rassemblement interconfessionnel parrainé par le gouvernement qui devait insister sur le fait que la religion ne doit jamais être utilisée pour justifier la guerre – un appel qui venait dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les catholiques au Kazakhstan sont au nombre d’environ 125 000 dans le pays de 19 millions d’habitants, dont la majorité sont musulmans ou chrétiens orthodoxes. Jeudi, François a exhorté ses prêtres et évêques à trouver grâce dans la petite taille de l’église et à ne pas être obsédés par des règles et règlements rigides ou par la nostalgie de la tradition passée de l’église.

“La foi n’a pas été transmise de génération en génération comme un ensemble d’idées à comprendre et à suivre, comme un code fixe et intemporel”, a déclaré François. En raison de la petite taille de l’église, elle a besoin de personnes d’autres confessions, a-t-il déclaré.

« Puissions-nous réaliser, dans un esprit d’humilité, que ce n’est qu’ensemble dans le dialogue et l’acceptation mutuelle que nous pouvons vraiment réaliser quelque chose de bien pour le bénéfice de tous. C’est la tâche particulière de l’église dans ce pays : ne pas être un groupe embourbé dans la même vieille façon de faire les choses, ou retiré dans sa coquille car il se sent petit, mais une communauté ouverte à l’avenir de Dieu.

Dans l’audience se trouvait Schneider, qui s’est joint à d’autres cardinaux et évêques traditionalistes et conservateurs pour critiquer plusieurs des gestes emblématiques de François et ce qu’ils disent être ses ambiguïtés doctrinales sur des questions telles que le divorce et le remariage, l’homosexualité et les relations interreligieuses.

En particulier, Schneider s’est joint au cardinal américain Raymond Burke pour critiquer un document de 2019 que François a signé avec le grand imam de l’université al-Azhar du Caire qui, entre autres, disait que toutes les religions sont “voulues par Dieu”. Certains critiques catholiques disent que l’idée pourrait conduire à un relativisme qui accepterait que toutes les religions soient des chemins également valables vers Dieu, alors que le Vatican soutient que le catholicisme fournit le seul vrai chemin vers le salut.

Le document dit de « fraternité humaine » a été présenté comme un exemple de « grande importance historique » par le président du Kazakhstan au début de la conférence interreligieuse.

S’adressant aux journalistes avant la visite de François à la cathédrale, Schneider a défendu sa critique comme un conseil respectueux et “fraternel” à François, porté par amour et apportant “une véritable aide à l’église”.

“C’est normal car nous ne sommes pas des employés du pape”, a-t-il déclaré. “Nous sommes frères. Nous devons dire avec respect quand nous reconnaissons que quelque chose est un danger pour toute l’église. C’est une aide. »

Il s’est félicité de la visite de François au Kazakhstan, qui accueille une conférence interreligieuse rassemblant des dirigeants musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, taoïstes et d’autres confessions pour promouvoir le dialogue en tant que force de paix. Mais Schneider a averti que la participation de François à un si grand événement international pourrait remettre en question ce qu’il a dit être le rôle unique de l’Église catholique en fournissant le seul chemin vers le salut.

« Le congrès en tant que tel a un bon objectif de promouvoir le respect et la compréhension mutuels dans le monde d’aujourd’hui. Mais cela a aussi un danger car cela pourrait donner l’impression d’un « supermarché des religions » et ce n’est pas correct car il n’y a qu’une seule vraie religion, qui est l’Église catholique, fondée par Dieu lui-même », a déclaré Schneider.

Schneider a exhorté le Vatican à reconsidérer la participation à de tels événements internationaux à l’avenir et à se concentrer plutôt sur l’établissement de relations à un niveau plus local.

Malgré ses critiques, Schneider a eu un rôle important à jouer lors de l’événement de jeudi à la cathédrale de la capitale : il a aidé à pousser le fauteuil roulant de François dans l’allée de la cathédrale au début de la réunion et a présenté une ligne de dignitaires qui ont ensuite rencontré le pontife, servant en tant que traducteur, et a dit adieu à Francis alors que sa petite Fiat 500 blanche s’éloignait.

Nicole Winfield, l’Associated Press