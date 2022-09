Le pape étudie sa visite à Bahreïn et envisage février pour l’Afrique

À BORD DE L’AVION PAPAL – Le pape François étudie une éventuelle visite à Bahreïn en novembre et a déclaré jeudi qu’il envisageait de reporter son voyage au Soudan du Sud et au Congo en février.

Francis a dû annuler un voyage prévu en juillet au Soudan du Sud et au Congo après que ses médecins ont déclaré qu’il avait besoin de plus de temps pour suivre une thérapie au genou droit. Francis utilise un fauteuil roulant et une canne depuis des mois depuis qu’il s’est tendu les ligaments, et il a ressenti une douleur visible lors du voyage de trois jours au Kazakhstan pour participer à une conférence interreligieuse.