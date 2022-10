Le pape et d’autres dirigeants appellent à la fin du “cauchemar nucléaire”

“Aujourd’hui, la paix a été gravement violée, agressée et piétinée, et cela en Europe, sur le continent même qui, au siècle dernier, a enduré les horreurs de deux guerres mondiales.” se lamenta le pape.

“Aujourd’hui, en fait, quelque chose que nous redoutions et espérions ne plus jamais entendre parler est carrément menacé : l’utilisation d’armes atomiques, qui, même après Hiroshima et Nagasaki, ont continué à être produites et testées à tort”, a déclaré Francis, faisant référence à l’arme atomique américaine. bombardement des deux villes japonaises à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique.