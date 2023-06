Le pape est sorti de l’hôpital neuf jours après une opération d’hernie

Le pape François est sorti de l’hôpital aujourd’hui, neuf jours après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer une hernie abdominale.

Francis, 86 ans, a quitté l’hôpital Gemelli de Rome dans un fauteuil roulant, saluant les journalistes et les sympathisants à l’entrée principale alors qu’il était emmené dans une voiture en attente.

Le chirurgien en chef Sergio Alfieri a déclaré: «Le pape va bien. Il est en meilleure forme qu’avant.

M. Alfieri a ajouté que le pape était assez bien pour voyager. Francis a des voyages prévus au Portugal début août et en Mongolie à la fin de ce mois. Ses engagements ont été annulés jusqu’au 18 juin.

Le pape prend traditionnellement tout le mois de juillet, les bénédictions du dimanche étant ses seules apparitions publiques, il aura donc le mois prochain pour se reposer avant les voyages d’août.

Cela fait suite à une opération de trois heures le 8 juin pour enlever le tissu cicatriciel intestinal et réparer une hernie dans sa paroi abdominale, des problèmes qui se sont développés à la suite de chirurgies précédentes.

À l’époque, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, avait déclaré que « la nuit s’était bien passée ».

Le Dr Sergio Alfieri, directeur des sciences abdominales et endocriniennes à l’hôpital Gemelli de Rome, a déclaré que l’opération avait réussi et qu’aucune complication ou autre pathologie n’avait été découverte.

M. Alfieri, qui a également retiré une partie du côlon de François en 2021, a déclaré lors d’une conférence de presse en soirée que le pape était éveillé, alerte et même en train de plaisanter après l’opération.

‘Quand allons-nous faire le troisième?’ il a cité François comme disant.

L’opération a été programmée après que Francis se soit plaint d’avoir de plus en plus de douleurs et de blocages intestinaux.

Après s’être rendu à Gemelli le 6 juin pour des contrôles, Francis a été admis le lendemain après son audience générale et a subi la procédure peu de temps après.

Au cours de l’opération, les médecins ont enlevé les adhérences, ou cicatrices internes, sur l’intestin qui avaient causé un blocage partiel. Alfieri a révélé qu’en plus de la chirurgie du côlon de 2021, Francis avait déjà subi des chirurgies abdominales avant 2013 dans son Argentine natale, ce qui avait également causé des cicatrices.

Pour réparer la hernie qui s’était formée sur une cicatrice précédente, un maillage prothétique a été placé dans la paroi abdominale, a déclaré Alfieri. Il a ajouté que le pape ne souffrait d’aucune autre pathologie, que le tissu retiré était bénin et qu’après sa guérison, il devrait aller bien.

Une saillie redoutée, ou un renflement de l’intestin à travers la déchirure de la hernie, n’a apparemment pas été trouvée.

« Il semble qu’ils l’aient opéré en temps opportun sans compromettre son intestin », a déclaré le Dr Walter Longo, chef de la chirurgie du côlon et du rectum à la Yale University School of Medicine, qui n’a pas participé à l’opération et a commenté après avoir consulté le Déclaration du Vatican sur la procédure.

François est resté en charge du Vatican et de l’Église catholique forte de 1,3 milliard de personnes, même inconscient et à l’hôpital, selon le droit canonique.

En juillet 2021, Francis a passé 10 jours à Gemelli pour retirer 33 centimètres (13 pouces) de son gros intestin. Dans une interview avec l’Associated Press en janvier, Francis a déclaré que la diverticulose, ou des renflements dans sa paroi intestinale, qui avaient provoqué le retour de la chirurgie.

Le pape François fait un signe de la main alors qu’il part dans la papamobile à la fin de l’audience générale hebdomadaire mercredi avant son opération

Après cette opération, Francis a déploré qu’il n’ait pas bien répondu à l’anesthésie générale. Cette réaction explique en partie son refus de subir une intervention chirurgicale pour réparer les ligaments du genou tendus qui l’ont obligé à utiliser un fauteuil roulant et une marchette pendant plus d’un an.

Cependant, Alfieri a déclaré que Francis n’avait eu aucune réaction cliniquement indésirable à l’anesthésie en 2021 ou mercredi.

« De toute évidence, personne n’aime être opéré et endormi, car dès que nous sommes endormis, nous perdons connaissance », a-t-il déclaré. « Mais il n’y avait pas de problème physiologique il y a deux ans ou aujourd’hui. »

Le Dr Manish Chand, professeur de chirurgie à l’University College de Londres, spécialisé dans la chirurgie colorectale, a déclaré que le plus grand problème à l’avenir sera la gestion de la douleur et la bonne cicatrisation de la plaie.

« Au cours des six premières semaines suivant ce type de chirurgie, vous risquez à nouveau d’avoir une récidive », a-t-il déclaré. Pour éviter cela, il est conseillé aux patients de ne rien faire d’épuisant.