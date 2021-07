Le pape en convalescence à l’hôpital après une chirurgie intestinale

« Notre prière et notre proximité sont très grandes », a déclaré le cardinal Enrico Feroci à l’aéroport de Rome où il prenait un vol. L’agence de presse italienne ANSA l’a cité comme disant qu’il avait entendu plus tôt dans la matinée un autre cardinal, Angelo De Donatis, « et il m’a dit que le pape allait bien ». De Donatis est le vicaire du diocèse de Rome.