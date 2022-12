Le pape émérite Benoît est “très malade”, révèle le pape François

Le pape émérite Benoît XVI souffre de problèmes de santé, a annoncé mercredi le pape François à la fin de son audience générale hebdomadaire.

“Je voudrais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui, en silence, soutient l’Église”, a déclaré le pape François aux participants.

Il a ajouté : « Souvenons-nous de lui. Il est très malade, demandant au Seigneur de le consoler et de le soutenir dans ce témoignage d’amour pour l’Église, jusqu’à la fin ».

Le bureau de presse du Saint-Siège a confirmé plus tard l’annonce du pontife et a déclaré que Benoît XVI avait empiré sur le plan médical, selon un rapport publié dans Agence de presse catholique.

“Je peux confirmer qu’au cours des dernières heures, il y a eu une aggravation due à l’avancée en âge”, a déclaré Matt Bruni du bureau de presse du Saint-Siège. “La situation pour le moment reste sous contrôle, constamment suivie par les médecins.”

Benoît a été élu à la papauté en 2005. Il a affirmé plus tard qu’il avait prié pour ne pas être choisi, mais a été forcé d’accepter ce qu’il croyait que Dieu l’appelait au service.

En février 2013, à 85 ans, Benoît XVI est devenu le premier pape depuis des siècles à démissionner de son poste.

“J’ai acquis la certitude que mes forces, dues à un âge avancé, ne sont plus adaptées à un exercice adéquat”, déclarait-il à l’époque.

Malgré son optimisme, le pape émérite a exprimé son épuisement face à la longévité de sa propre vie après la papauté.

L’année dernière, le préfet de la Maison papale, l’archevêque Georg Gänswein, a raconté les conversations qu’il a eues avec l’ancien pontife vieillissant, notant qu’aucun autre pape n’a vécu jusqu’à 94 ans.

“Il me dit : ‘J’ai bientôt 94 ans, qu’est-ce que tu veux de moi ?’ Il ne s’attendait pas à vivre jusqu’à cet âge”, a déclaré Gänswein. “Il m’a même dit qu’il n’imaginait pas qu’il faudrait autant de temps pour parcourir la distance depuis la fin de son pontificat pour rencontrer Saint Pierre à la Porte.”

François et Benoît sont restés proches depuis le changement de pontificat. Les deux dînent souvent ensemble et célèbrent des événements tels que les anniversaires dans les appartements papaux.

Réfléchissant à son propre âge avancé, le pape François a précédemment averti que le monde moderne a commencé à oublier l’importance des personnes âgées et que la société ne sait pas comment gérer la vie plus longue et l’âge avancé des citoyens.

“Nous ne pouvons pas parler de famille sans parler de l’importance des personnes âgées parmi nous”, a déclaré le pape François dans l’annonce.

Il a ajouté: “Nous ne savons pas trop comment vivre cette nouvelle étape de la vie – il existe de nombreux projets d’aide à la vieillesse, mais peu de projets d’existence.”