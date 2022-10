Le pape donne un discours d’encouragement à un grand groupe de laïcs après avoir resserré les règles

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a exhorté samedi les membres d’un important groupe de laïcs catholiques à maintenir leur enthousiasme, un an après que les réformes du Vatican ont mis un frein à la direction de ces organisations.

Sur la place Saint-Pierre, François s’est adressé à des milliers de membres de Communion et Libération, une organisation laïque présente dans quelque 90 pays. Le groupe est particulièrement actif en Italie et recherche une influence politique.

L’année dernière, le Vatican a décidé de mieux réglementer les mouvements religieux pour les fidèles qui ne sont pas membres du clergé en imposant des limites de mandats à leurs dirigeants. L’action a chassé un prêtre espagnol, le révérend Julian Carron, qui dirigeait Communion et Libération depuis 2005.

Il y a quelques mois, le chef du bureau du Vatican sur les laïcs s’est plaint que Carron exerçait toujours une influence contre les réformes du Vatican.

Lors de l’audience de samedi, les membres de Communion et Libération ont applaudi le pape, qui a rappelé le 100e anniversaire de la naissance du défunt fondateur de leur organisation, le révérend Luigi Guissani.

Dans son discours, François a remercié Carron “pour son service dans la direction du mouvement” dans les années qui ont suivi la mort de Guissani. Pourtant, a déclaré le pontife, il y a eu « de graves problèmes, des divisions et certainement un appauvrissement en présence d’un mouvement ecclésial aussi important que Communion et Libération, pour lequel l’Église, et moi-même, espérons (avoir) plus, beaucoup plus .”

Il a dit aux membres du groupe de ne pas se décourager. “La crise stimule la croissance”, a déclaré Francis.

Avec la réforme de 2021, le bureau des laïcs du Vatican a sévi contre le monde largement non réglementé des associations internationales de fidèles suite au signalement de certains cas d’abus d’autorité et de mauvaise gouvernance.

“Sans autorité, on risque de sortir de la route, d’aller dans une mauvaise direction”, a déclaré François aux membres de Communion et Libération. Pourtant, “sans charisme, le chemin risque de devenir ennuyeux, de ne plus être attrayant pour les gens de ce moment historique particulier”.

Le pape a déclaré qu’il appartenait à l’Église catholique d’indiquer “avec sagesse et prudence sur quel chemin les mouvements doivent marcher, pour rester fidèles à eux-mêmes et à la mission que Dieu leur a confiée”.

“Ne laissez pas votre fraternité être blessée par des divisions et des confrontations”, a déclaré le pontife, blâmant de tels conflits sur le diable. “Même dans les moments difficiles, il peut y avoir des moments de grâce, et ils peuvent être des moments de renaissance.”

The Associated Press