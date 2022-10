Le pape donne un discours d’encouragement à un grand groupe de laïcs après avoir resserré les règles

Sur la place Saint-Pierre, François s’est adressé à des milliers de membres de Communion et Libération, une organisation laïque présente dans quelque 90 pays. Le groupe est particulièrement actif en Italie et recherche une influence politique.

Dans son discours, François a remercié Carron “pour son service dans la direction du mouvement” dans les années qui ont suivi la mort de Guissani. Pourtant, a déclaré le pontife, il y a eu « de graves problèmes, des divisions et certainement un appauvrissement en présence d’un mouvement ecclésial aussi important que Communion et Libération, pour lequel l’Église, et moi-même, espérons (avoir) plus, beaucoup plus .”