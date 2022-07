Le pape dit qu’un génocide a eu lieu dans les pensionnats canadiens pour enfants autochtones

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants

Alors que le mot génocide n’a été entendu dans aucune des allocutions du pape François lors d’un voyage d’une semaine au Canada, lors de son vol de retour à Rome, il a déclaré que tout ce qu’il a décrit sur le système des pensionnats et son assimilation forcée des enfants autochtones équivaut à un génocide. .

“Je n’ai pas utilisé le mot génocide parce que cela ne m’est pas venu à l’esprit, mais j’ai décrit un génocide”, a déclaré le pape François aux journalistes lors du vol papal d’Iqaluit à Rome vendredi.

Au cours de la semaine dernière, le pape s’est rendu à Edmonton, Québec et Iqaluit pour un « pèlerinage pénitentiel » de guérison, de réconciliation et d’espoir entre l’Église catholique et les peuples autochtones.

En s’adressant aux survivants des pensionnats indiens et à leurs familles à Maskwacis, en Alberta, François a exprimé sa profonde tristesse pour les préjudices subis dans les écoles dirigées par l’église et a demandé pardon « pour le tort causé par tant de chrétiens aux peuples autochtones ».

L’Église catholique dirigeait plus de la moitié des pensionnats indiens au Canada. Plus de 150 000 enfants des Premières nations, métis et inuits ont été forcés de fréquenter les écoles financées par le gouvernement entre les années 1870 et 1997.

Une personne tient une pancarte de protestation lors d’un événement communautaire pour le pape François sur la place devant l’école primaire Nakasuk à Iqaluit vendredi. (Evan Mitsui/CBC)

La Commission vérité et réconciliation, qui a publié son rapport final en 2015, a conclu que le système scolaire équivalait à un génocide culturel.

Depuis 2021, lorsque la découverte de centaines de tombes anonymes sur d’anciens sites de pensionnats a fait la une des journaux, beaucoup appellent ce qui s’est passé plus qu’un génocide culturel. L’année dernière, la députée néo-démocrate Leah Gazan a fait une tentative ratée pour que le Parlement reconnaisse l’expérience des pensionnats comme un génocide, car elle pense qu’elle correspond à la définition de génocide rédigée par les Nations Unies.

L’Organisation des Nations Unies définit le terme comme un certain nombre d’actes commis avec “l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe ethnique, racial ou religieux national”, tels que tuer des membres, infliger des lésions corporelles ou mentales à des membres, détruire volontairement en tout ou en partie, imposer des mesures visant à empêcher les naissances au sein d’un groupe, ou transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation de Winnipeg, qui détient les dossiers recueillis par la CVR, a documenté jusqu’à présent 4 118 enfants décédés dans des pensionnats.

Dans ses multiples discours au cours de la semaine, le pape François a décrit le système scolaire comme une politique d’assimilation et d’émancipation, et qu’il nuit aux familles en sapant leur langue, leur culture et leur vision du monde.

“Je l’ai condamné, enlevant des enfants, changeant la culture, l’esprit, les traditions, une soi-disant race. Toute une culture”, a déclaré le pape François aux journalistes.

“Oui, c’est un mot technique, génocide. Je ne l’ai pas utilisé parce que ça ne m’est pas venu à l’esprit. Mais oui, je l’ai décrit. Oui, c’est un génocide.”

Abroger la doctrine de la découverte

Les peuples autochtones d’un océan à l’autre ont demandé l’annulation des bulles papales qui composent la doctrine de la découverte.

Les appels se sont intensifiés à chaque arrêt de la visite papale, avec des arguments selon lesquels les bulles papales, ou édits, sont à l’origine du génocide contre les peuples autochtones et ont jeté les bases pour que le Canada établisse des politiques d’assimilation comme le système des pensionnats.

Sur cette photo, prise quelques instants avant le début de la messe à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, on voit deux personnes tenant une banderole qui dit « Abroger la doctrine », en référence à la Doctrine de la Découverte. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Interrogé sur la publication d’une déclaration sur la doctrine de la découverte, François n’a pas répondu directement à la question mais en a parlé comme d’une doctrine de la colonisation.

“C’est vrai, c’est mauvais. C’est injuste. Même aujourd’hui, c’est utilisé”, a-t-il déclaré. “Cette mentalité, que nous sommes supérieurs et que les peuples autochtones ne comptent pas, c’est pourquoi nous devons travailler sur… ce qui a été fait de mal, mais avec la conscience que même aujourd’hui, ce même colonialisme existe.”

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.