Cette année, François a dit que les conflits dans l’église entre la gauche et la droite, les progressistes et les traditionalistes ne font que nuire à l’église et déformer sa vraie nature. « Pour cette raison, il serait bon que nous arrêtions de vivre dans les conflits et que nous ayons l’impression de voyager à nouveau ensemble », a déclaré Francis.

Il a souligné que «crise» n’est pas la même chose que «conflit», les crises dans l’Église offrant une opportunité de renouveau, mais le conflit est simplement «un gaspillage d’énergie et une cause du mal».

«Le premier mal auquel les conflits nous mènent et que nous devrions essayer d’éviter, ce sont les ragots, les bavardages vains, qui nous maintiennent dans un état désagréable, triste et suffocant d’autosatisfaction», a-t-il dit. « Cela transforme une crise en conflit. »

Comme le reste du monde, le Vatican 2020 a été marqué par un verrouillage qui a ancré le pape voyageant dans le monde, annulé ses rendez-vous hebdomadaires avec les fidèles et fermé les musées du Vatican, la principale source de revenus du Saint-Siège. Ces revers pastoraux et financiers ont été aggravés par un scandale sur l’échec de l’investissement de 350 millions d’euros du Saint-Siège dans une société immobilière londonienne qui fait désormais l’objet d’une enquête pour corruption.

« Si un certain réalisme nous amène à ne voir notre histoire récente que comme une série d’accidents, de scandales et de lacunes, de péchés et d’incohérences, de courts-circuits et de revers dans nos témoignages, nous ne devons pas avoir peur », a-t-il déclaré. Au lieu de cela, a-t-il dit, de telles crises exigent une ouverture au changement et la découverte d’une voie à suivre.