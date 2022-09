Le pape déplore l’occasion manquée d’améliorer les relations avec la Chine

À BORD DE L’AVION PAPAL – Le pape François a déclaré jeudi qu’il ne comprenait pas la Chine mais la respectait, car une autre occasion d’améliorer les relations allait et venait lorsque le pape et le président chinois se trouvaient à quelques kilomètres (miles) l’un de l’autre au Kazakhstan, mais ne l’ont pas fait. ça se rencontre pas.

Le Vatican n’a pas eu de relations diplomatiques avec la Chine depuis plus de cinq décennies, et les fidèles catholiques sont censés adorer dans des églises affiliées à l’Association catholique patriotique contrôlée par le parti. Ceux qui pratiquent en dehors des églises d’État et sont restés fidèles à Rome pendant des décennies ont subi des pressions et du harcèlement.