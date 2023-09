Le pape dénonce l’indifférence envers les migrants alors qu’il prie pour les morts à Marseille

Le pape François a mis au défi le président français Emmanuel Macron et d’autres dirigeants européens d’ouvrir leurs ports aux personnes fuyant les difficultés et la pauvreté, insistant samedi sur le fait que le continent n’est pas confronté à une « urgence » migratoire mais plutôt à une réalité à long terme que les gouvernements doivent gérer avec humanité.

Pour une deuxième journée consécutive dans la ville portuaire française de Marseille, François a visé les pays européens qui ont utilisé la « propagande alarmiste » pour justifier la fermeture de leurs portes aux migrants, et a tenté de leur faire honte et de leur faire répondre par la charité.

Il a appelé à ce que les migrants disposent de voies légales d’accès à la citoyenneté et à ce que la mer Méditerranée que tant de personnes traversent pour atteindre l’Europe soit une lueur d’espoir et non un cimetière de désespoir.

La Méditerranée, a déclaré François à Macron et à un rassemblement d’évêques régionaux, « crie à la justice, avec ses rives qui, d’un côté, respirent la richesse, le consumérisme et le gaspillage, tandis que de l’autre règnent la pauvreté et l’instabilité ».

La visite du pape dans cette ville du sud de la France, qui a attiré environ 150 000 sympathisants samedi, intervient alors que le gouvernement italien d’extrême droite a réagi à l’arrivée d’une nouvelle vague de migrants en menaçant d’organiser un blocus naval de la Tunisie et d’intensifier ses efforts. rapatriements. Le gouvernement français, pour sa part, a renforcé les patrouilles à sa frontière sud pour empêcher les migrants de passer par l’Italie.

Après la fin de la réunion des évêques, Macron et François ont tenu une réunion privée d’une demi-heure. Ils ont évoqué les questions migratoires et une série d’autres sujets, a indiqué la présidence française, ajoutant que les deux dirigeants partagent une « volonté commune » d’apporter des solutions humaines à la situation.

La France est un « pays d’accueil » pour les migrants – en particulier pour les demandeurs d’asile – et soutient les politiques européennes de solidarité, notamment en finançant et en luttant contre la traite des êtres humains, a déclaré la présidence française. Le Vatican n’a fourni aucune lecture de la réunion.

Le gouvernement centriste de Macron a adopté une ligne plus dure sur les questions de migration et de sécurité après avoir été critiqué par les conservateurs français et l’extrême droite. Alors que les élections au Parlement européen sont prévues pour l’année prochaine, Macron fait pression pour que l’UE renforce ses frontières extérieures et soit plus efficace dans l’expulsion des personnes qui se voient refuser l’entrée.

Macron a accueilli François sur une promenade balayée par le vent surplombant le vieux port de Marseille et l’a aidé à entrer dans le Palais du Pharo pour la réunion des évêques de la Méditerranée. Avec son épouse à ses côtés, le dirigeant français a écouté un jeune volontaire italien travaillant en Grèce et l’évêque de Tirana, en Albanie, qui a fui en Italie pendant le régime communiste albanais, parler de l’accueil qu’ils ont reçu à l’étranger.

« Puissions-nous nous laisser émouvoir par les histoires de tant de nos frères et sœurs malheureux qui ont le droit à la fois d’émigrer et de ne pas émigrer, et de ne pas s’enfermer dans l’indifférence », a déclaré François. « Face au terrible fléau de l’exploitation des êtres humains, la solution n’est pas de refuser mais d’assurer, selon les possibilités de chacun, un nombre suffisant d’entrées légales et régulières. »

Le voyage de deux jours de Francis était prévu il y a des mois, mais il a lieu alors que la migration massive vers l’Europe fait à nouveau la une des journaux. Près de 7 000 migrants qui sont montés à bord des bateaux de passeurs en Tunisie ont débarqué sur la petite île italienne de Lampedusa en une journée la semaine dernière, dépassant brièvement la population résidente.

Néanmoins, François a déclaré que parler d’une « urgence » migratoire ne faisait qu’alimenter la « propagande alarmiste » et attiser les craintes des gens.

« Ceux qui risquent leur vie en mer n’envahissent pas, ils cherchent l’accueil, la vie », a-t-il déclaré. « Quant à l’urgence, le phénomène migratoire n’est pas tant une urgence à court terme, toujours propice à alimenter la propagande alarmiste, mais une réalité de notre époque. »