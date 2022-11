Le pape dénonce les “sirènes du populisme” alors qu’il célèbre la journée des pauvres

François a célébré la Journée mondiale des pauvres de l’Église catholique en invitant des centaines de pauvres et de sans-abri et de migrants au Vatican pour une messe spéciale et un déjeuner. Il a dénoncé l’indifférence dont le monde leur fait preuve ainsi que les “prophètes de malheur” qui alimentent la peur et les complots à leur sujet à des fins personnelles.

La commémoration de cette année a lieu alors que l’Italie est à nouveau au cœur d’un débat européen sur la migration, le gouvernement d’extrême droite de la première ministre Giorgia Meloni s’affrontant avec la France sur le sort des personnes secourues en Méditerranée. L’Italie a gardé quatre bateaux de sauvetage en mer pendant des jours jusqu’à ce que trois d’entre eux débarquent la semaine dernière et obligent la France à accueillir le quatrième. L’impasse a déclenché une querelle diplomatique qui a conduit la France à suspendre sa participation à un programme européen de redistribution et à renforcer ses passages frontaliers avec l’Italie.

“Aujourd’hui aussi, bien plus qu’hier, beaucoup de nos frères et sœurs, durement éprouvés et découragés, migrent en quête d’espoir, et beaucoup de personnes connaissent la précarité en raison du manque d’emploi ou de conditions de travail injustes et indignes”, a-t-il déclaré. .