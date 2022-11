Le pape dénonce les guerres “enfantines” au sommet interreligieux de Bahreïn

MANAMA, Bahreïn (AP) – Alors que la guerre russe en Ukraine fait rage, le pape François s’est joint vendredi aux dirigeants musulmans, chrétiens et juifs pour appeler les grandes religions du monde à travailler ensemble pour la paix, déclarant lors d’un sommet interconfessionnel que la religion ne doit jamais être utilisée pour justifier la violence et que les chefs religieux doivent contrer les caprices « enfantins » des puissants pour faire la guerre.

Lors de son deuxième jour dans le royaume du Golfe de Bahreïn, François a clôturé une conférence sur le dialogue Est-Ouest parrainée par le roi Hamad bin Isa Al Khalifa. Il s’agissait de sa deuxième conférence de ce type en autant de mois, après celle du Kazakhstan, preuve de la conviction fondamentale de François que les moments de rencontre entre des personnes de confessions différentes peuvent aider à résoudre les conflits d’aujourd’hui et à promouvoir un monde plus juste et durable.

Assis autour de lui dans l’enceinte du palais royal de Sakhir se trouvaient des imams musulmans de premier plan, le chef spirituel des chrétiens orthodoxes du monde, et des rabbins américains engagés depuis longtemps dans le dialogue interreligieux, ainsi que le roi. Orateur après orateur, il a appelé à la fin de la guerre de la Russie en Ukraine et à l’ouverture de négociations de paix. L’Église orthodoxe russe, qui a envoyé un émissaire à la conférence, a fortement soutenu le Kremlin dans sa guerre et l’a justifiée par des motifs religieux.

François a déclaré à l’assemblée que, alors que le monde semble se séparer comme deux mers opposées, la simple présence de chefs religieux ensemble était la preuve qu’ils “ont l’intention de naviguer sur les mêmes eaux, en choisissant la route de la rencontre plutôt que celle de la confrontation”. .”

« C’est un paradoxe frappant que, alors que la majorité de la population mondiale est unie pour faire face aux mêmes difficultés, souffrant de graves crises alimentaires, écologiques et pandémiques, ainsi que d’une injustice mondiale de plus en plus scandaleuse, quelques potentats sont pris dans un lutte résolue pour des intérêts partisans », a-t-il déclaré.

« Nous semblons assister à un scénario dramatique et enfantin : dans le jardin de l’humanité, au lieu de cultiver ce qui nous entoure, nous jouons plutôt avec le feu, les missiles et les bombes, des armes qui apportent le chagrin et la mort, recouvrant notre maison commune de cendres et de haine. ,” il a dit.

Le roi Hamad, pour sa part, a appelé à un effort cohérent pour arrêter la guerre de la Russie en Ukraine et promouvoir des négociations de paix, « pour le bien de toute l’humanité ».

Cette visite est la deuxième de François dans un pays arabe du Golfe, après son voyage historique de 2019 à Abou Dhabi, où il a signé un document promouvant la fraternité catholique-musulmane avec un important religieux sunnite, le cheikh Ahmed al-Tayeb. Al-Tayeb est le grand imam d’Al-Azhar, le siège de l’apprentissage sunnite au Caire, et est devenu le partenaire clé de François dans la promotion d’une plus grande compréhension entre chrétiens et musulmans.

Al-Tayeb a rejoint Francis à Bahreïn et était également présent le mois dernier au Kazakhstan. Dans ses remarques préparées, il a appelé vendredi à mettre fin à la guerre de Russie “pour épargner la vie d’innocents qui n’ont rien à voir dans cette violente tragédie”.

Al-Tayeb a également appelé les musulmans sunnites et chiites à s’engager dans un processus de dialogue similaire et à essayer de guérir leurs siècles de divisions, affirmant qu’Al-Azhar était prêt à accueillir une telle rencontre.

“Chassons ensemble tout discours de haine, de provocation et d’excommunication et mettons de côté les conflits anciens et modernes sous toutes leurs formes et avec toutes leurs ramifications négatives”, a-t-il déclaré. Bahreïn est gouverné par une monarchie sunnite qui a été accusée par des groupes de défense des droits de l’homme de discrimination systématique à l’encontre de sa majorité chiite, accusations que le gouvernement rejette.

Plus tard vendredi, al-Tayeb devait rencontrer François en privé et participer à une rencontre plus large à la mosquée du palais royal avec le Conseil musulman des sages, qu’il dirige.

François apportait également son message de dialogue aux dirigeants chrétiens de Bahreïn en présidant une réunion œcuménique et une prière de paix à la cathédrale Notre-Dame d’Arabie, la plus grande église catholique du Golfe, qui a été inaugurée l’année dernière sur un terrain offert à l’église par Al Khalifa.

François a ouvert sa visite à Bahreïn jeudi en exhortant les autorités bahreïniennes à renoncer à la peine de mort et à garantir les droits humains fondamentaux pour tous les citoyens – un clin d’œil aux dissidents chiites bahreïnis qui disent avoir été harcelés et détenus, soumis à la torture et à des “procès fictifs”, » avec certains condamnés à mort pour leurs activités politiques. Le gouvernement nie toute discrimination à l’égard des chiites.

François visait également à souligner la tradition de tolérance religieuse de Bahreïn : contrairement à l’Arabie saoudite voisine, où les chrétiens ne peuvent pas pratiquer ouvertement leur foi, Bahreïn abrite plusieurs communautés chrétiennes ainsi qu’une petite communauté juive.

Dans ses remarques préparées au forum, le rabbin américain Marc Schneier, qui a longtemps travaillé pour promouvoir la compréhension judéo-musulmane et sert de conseiller spécial d’Al Khalifa sur les questions interreligieuses, a salué Bahreïn comme un « modèle dans le monde arabe pour la coexistence et la tolérance de différentes communautés religieuses.

Nicole Winfield, l’Associated Press