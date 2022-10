Le pape dénonce le traitement des migrants alors que 2 Italiens deviennent des saints

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a dénoncé dimanche l’indifférence de l’Europe envers les migrants risquant leur vie pour traverser la mer Méditerranée en élevant à la sainteté un évêque italien et un missionnaire d’origine italienne dont le travail et les parcours de vie ont illustré les difficultés rencontrées par les émigrants italiens du XIXe siècle .

Frances s’est écartée des remarques préparées pour critiquer le traitement des migrants par l’Europe comme “dégoûtant, pécheur et criminel”. Il a noté que des personnes de l’extérieur du continent sont souvent laissées pour mortes lors de périlleuses traversées maritimes ou repoussées vers la Libye, où elles se retrouvent dans des camps qu’il a appelés «lager», le mot allemand faisant référence aux camps de concentration nazis.

Il a également rappelé le sort des Ukrainiens fuyant la guerre, qui, selon lui, “nous cause de grandes souffrances”.

“L’exclusion des migrants est scandaleuse”, a déclaré François, suscitant les applaudissements des fidèles réunis sur la place Saint-Pierre pour les canonisations de Don Giovanni Battista Scalabrini, un évêque italien qui a fondé un ordre d’aide aux émigrés italiens en 1887, et d’Artedime Zatti. , Italien qui émigra en 1897 en Argentine et y consacra sa vie de travailleur laïc au secours des malades.

« En effet, la situation des migrants est criminelle. On les laisse mourir devant nous, faisant de la Méditerranée le plus grand cimetière du monde. La situation des migrants est dégoûtante, pécheresse, criminelle. Ne pas ouvrir les portes à ceux qui sont dans le besoin. Non, nous les excluons, nous les renvoyons au lager, où ils sont exploités et vendus comme esclaves.

Il a exhorté les fidèles à réfléchir au traitement des migrants, demandant : « Les accueillons-nous comme des frères ou les exploitons-nous ? »

Le pontife a déclaré que les deux nouveaux saints “nous rappellent l’importance de marcher ensemble”.

François a déclaré que Scalabrani a fait preuve d’une “grande vision”, en se tournant vers “un monde et une Église sans barrières, où personne n’était un étranger”. Et le pontife a qualifié Zatti « d’exemple vivant de gratitude » qui a consacré sa vie au service des autres après avoir été guéri de la tuberculose.

Scalabrini a fondé les Missionnaires de Saint Charles Borromée, connus sous le nom de Pères Scalabriens, et les Sœurs Missionnaires de Saint Charles Borromée Scalabrians, pour s’occuper des nombreux Italiens qui ont quitté leur patrie en raison de ce qu’il a écrit étaient les effets combinés d’une crise agricole, sociale changement climatique, une économie mal gérée, une fiscalité exorbitante et « le désir naturel d’améliorer sa condition ».

Perturbé par les statistiques sur l’émigration italienne qui passèrent à 84 000 rien qu’en 1884, Scalabrini écrivit que l’émigration massive et la séparation des familles « contribueraient à parsemer de leurs os les terres d’Amérique ».

Il mourut en 1905 à Plaisance, où il était évêque, et fut béatifié en 1997 par saint Jean-Paul. Le pape François a dispensé de l’exigence de se faire attribuer un miracle après la béatification.

L’ordre qu’il a fondé gère actuellement 176 missions à travers le monde, dont 27 refuges pour migrants et 20 écoles et centres pour enfants.

François, lui-même fils d’immigrants italiens en Argentine, s’est rappelé avoir été inspiré par la vie de Zatti alors qu’il était supérieur provincial jésuite en Argentine, affirmant que le nombre d’entrées dans l’ordre avait augmenté après avoir prié pour son intercession.

Zatti était l’un des huit enfants nés d’un couple d’agriculteurs du nord de l’Italie qui a émigré en Argentine en 1897 alors qu’il était adolescent.

Après être entré dans l’ordre salésien à 20 ans, Zatti est tombé malade de la tuberculose et a été envoyé dans un hôpital salésien du nord de la Patagonie pour y être soigné. Il a fait le vœu de servir les malades et les pauvres pour le reste de sa vie s’il se rétablissait. Zatti a ensuite travaillé dans le même hôpital pendant 40 ans, servant comme infirmière à la pharmacie et plus tard comme administratrice.

Sa renommée pour soigner les malades attira les malades de toute la Patagonie. Zatti était connu pour parcourir la ville de Viedma avec son vélo avec une mallette médicale pour aider les malades. Le pontife a également rappelé dimanche une occasion où il a été vu en train de retirer le corps d’un patient décédé pendant la nuit, pour empêcher les malades de voir le corps.

Zatti est décédé en 1951 et a été béatifié en 2002. Ouvrant la voie à la canonisation, François a signé le décret reconnaissant l’intercession de Zatti dans la guérison d’un homme aux Philippines qui avait subi une hémorragie cérébrale.

