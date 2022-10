Le pape dénonce le traitement des migrants alors que 2 Italiens deviennent des saints

CITÉ DU VATICAN – Le pape François a dénoncé dimanche l’indifférence de l’Europe envers les migrants risquant leur vie pour traverser la mer Méditerranée en élevant à la sainteté un évêque italien et un missionnaire d’origine italienne dont le travail et les parcours de vie ont illustré les difficultés rencontrées par les émigrants italiens du XIXe siècle.

“L’exclusion des migrants est scandaleuse”, a déclaré François, suscitant les applaudissements des fidèles réunis sur la place Saint-Pierre pour les canonisations de Don Giovanni Battista Scalabrini, un évêque italien qui a fondé un ordre d’aide aux émigrés italiens en 1887, et d’Artedime Zatti. , Italien qui émigra en 1897 en Argentine et y consacra sa vie de travailleur laïc au secours des malades.

« En effet, la situation des migrants est criminelle. On les laisse mourir devant nous, faisant de la Méditerranée le plus grand cimetière du monde. La situation des migrants est dégoûtante, pécheresse, criminelle. Ne pas ouvrir les portes à ceux qui sont dans le besoin. Non, nous les excluons, nous les renvoyons au lager, où ils sont exploités et vendus comme esclaves.