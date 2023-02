Le pape demande la libération des Cubains arrêtés lors des manifestations de 2021

LA HAVANE – Le pape François espère que les autorités cubaines libéreront et accorderont l’amnistie aux personnes arrêtées et condamnées après les manifestations historiques qui ont eu lieu en 2021, a déclaré mercredi le cardinal Beniamino Stella, qui s’est rendu sur l’île en tant qu’envoyé spécial du pontife.

Stella, qui est arrivée à Cuba à la mi-janvier et y restera jusqu’au 10 février, a rappelé les figures du père Félix Varela et de José Martí, considérés comme des héros nationaux à Cuba, et a souligné la nécessité de la compréhension entre les Cubains.

Selon des groupes non gouvernementaux, environ 1 300 personnes ont été arrêtées à la suite des manifestations. Certaines des manifestations sont devenues violentes, notamment des pillages et des émeutes, et une personne a été tuée. Les autorités ont fait état d’environ 700 condamnations prononcées en lien avec les manifestations, avec des peines allant d’une amende et de travaux d’intérêt général à jusqu’à 30 ans de prison pour sédition.