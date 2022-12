Le pape demande des prières spéciales pour Benoît XVI “très malade”

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a déclaré mercredi que son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, était «très malade» et il a demandé aux fidèles de prier pour le pontife à la retraite afin que Dieu le réconforte «jusqu’à la fin».

François n’a pas précisé la condition de Benoît, qui a démissionné de son poste de pontife en février 2013, le premier pape à prendre sa retraite en 600 ans.

Benoît, 95 ans, vit dans un couvent sur le terrain du Vatican. Il est devenu de plus en plus fragile ces dernières années alors qu’il consacre sa vie après la papauté à la prière et à la méditation.

“Je voudrais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui, en silence, soutient l’église”, a déclaré François dans des remarques vers la fin d’une audience d’une heure. “Je vous rappelle qu’il est très malade”, a déclaré Francis.

“Demandons au Seigneur de le réconforter et de le soutenir dans ce témoignage d’amour à l’église jusqu’à la fin”, a déclaré François.

Il n’était pas clair si François parlait de la santé de Benoît en général ou si son prédécesseur avait une maladie.

Un porte-parole du Vatican, interrogé sur l’état de Benoît XVI, a déclaré que le bureau de presse recherchait des détails.

