Le pape François a demandé dimanche des prières pour l’accompagner cette semaine dans ce qu’il appelle son “pèlerinage de paix” au Kazakhstan pour une réunion de chefs religieux.

S’adressant au public sur la place Saint-Pierre, François a noté qu’il entame mardi une visite de trois jours dans ce pays d’Asie centrale pour participer à un rassemblement des chefs des religions mondiales et traditionnelles.

“Ce sera l’occasion de rencontrer tant de représentants religieux et de dialoguer comme des frères, animés par le désir commun de paix, la paix dont notre monde a soif”, a déclaré François.

“Je demande à chacun d’accompagner par la prière ce pèlerinage de paix”, a déclaré le pontife.

LE PAPE FRANÇOIS RÉPÈTE L’AVERTISSEMENT DE LA ‘TROISIÈME GUERRE MONDIALE’

Il espérait rencontrer lors de son voyage le patriarche orthodoxe russe Kirill, qui a cherché à justifier l’invasion russe de l’Ukraine par des motifs spirituels et idéologiques dans une bataille “métaphysique” avec l’Occident.

Mais plus tôt cet été, Kirill s’est retiré du rassemblement interreligieux.

LE PAPE FRANÇOIS ÉLARGIT LES RANGS DES CARDINAUX QUI CHOISIRONT PROBABLEMENT UN SUCCESSEUR

François a eu la toute première rencontre entre un pape et un patriarche orthodoxe russe en 2016. Les plans pour une deuxième rencontre plus tôt cette année ont été reportés en raison des retombées diplomatiques de la guerre en Ukraine.

Après que François ait cité son pèlerinage, il a exhorté à poursuivre les prières pour le peuple ukrainien, afin que “le Seigneur leur donne réconfort et espoir”. Il a dit qu’un cardinal polonais qui lui sert d’aumônier officiel est actuellement en Ukraine, pour visiter diverses communautés et donner un témoignage concret de la proximité du pape et de l’Église catholique.