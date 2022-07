Le pape demande aux communautés catholiques de promouvoir les cultures autochtones “dans l’esprit de” l’UNDRIP

Des centaines de personnes se sont alignées dans les rues de l’aéroport international Jean-Lesage aux plaines d’Abraham dans l’espoir d’apercevoir le pape François à son arrivée à Québec mercredi.

Il s’agit du quatrième jour de sa visite au Canada, qu’il qualifie de pèlerinage de guérison, de réconciliation et d’espoir.

Après avoir rencontré la gouverneure générale Mary Simon et le premier ministre Justin Trudeau, il a prononcé un discours public à la Citadelle, la forteresse surplombant les plaines et le fleuve Saint-Laurent et bordant la vieille ville.

Dans ce document, il a exprimé des sentiments de « profonde honte et de chagrin » comme il l’avait fait deux jours avant les survivants des pensionnats à Maskwacis, en Alberta, et a réitéré une demande de pardon « pour le tort fait par tant de chrétiens aux peuples autochtones ».

« Je pense avant tout aux politiques d’assimilation et d’émancipation, impliquant également le système des pensionnats, qui ont nui à de nombreuses familles autochtones en sapant leur langue, leur culture et leur vision du monde », a-t-il déclaré.

“Dans ce système déplorable, promu par les autorités gouvernementales de l’époque, qui séparait de nombreux enfants de leurs familles, différentes institutions catholiques locales avaient leur part.”

L’avion papal a atterri peu avant 15 h HE. Un petit groupe de dirigeants québécois et autochtones, ainsi que des survivants des pensionnats, l’ont accueilli avant qu’il ne soit transporté en cortège jusqu’à la Citadelle où une cérémonie de bienvenue a eu lieu. Un vol nolisé avec des invités et des médias quittant l’aéroport d’Edmonton a été retardé, repoussant la cérémonie officielle d’une heure.

Appui à l’UNDRIP

Dans son allocution, le Pape a déclaré que les communautés catholiques locales se sont engagées à promouvoir les cultures, les coutumes, les langues et les processus éducatifs autochtones « dans l’esprit de » la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP).

Dans ses 94 appels à l’action, la Commission de vérité et réconciliation a appelé toutes les parties ecclésiastiques au règlement des pensionnats « à adopter et à respecter officiellement les principes, normes et standards de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que cadre pour la réconciliation », y compris « le respect du droit des peuples autochtones à l’autodétermination en matière spirituelle ».

Faisant un clin d’œil au principe des sept générations Haudenosaunee, qui enseigne que les décisions prises aujourd’hui devraient avoir un impact sur les sept prochaines générations, le pape a déclaré : « Nous devons être capables de regarder, comme l’enseigne la sagesse autochtone, sept générations à venir, et non de notre convenance immédiate, aux prochaines élections, ou le soutien de tel ou tel lobby », a-t-il dit.

Il a également souligné l’importance de protéger l’environnement, la famille, le multiculturalisme et d’accepter les migrants ukrainiens et afghans.

“Les peuples autochtones ont beaucoup à nous apprendre sur les soins et la protection de la famille”, a-t-il déclaré.

« Puissent les torts endurés par les peuples autochtones nous servir aujourd’hui d’avertissement, de peur que le souci de la famille et de ses droits ne soit négligé au profit d’une plus grande productivité et des intérêts individuels.