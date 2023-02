Le pape débarque au Soudan du Sud pour demander la paix alors que les combats font 27 morts

Commentez cette histoire Commenter

JUBA, Soudan du Sud – Le pape François est arrivé vendredi au Soudan du Sud pour la deuxième et dernière étape de son pèlerinage africain, cherchant à encourager le processus de paix au point mort du jeune pays et à attirer l’attention internationale sur la poursuite des combats et l’aggravation de la crise humanitaire ici. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a accueilli François à l’aéroport international de la capitale, Juba, alors que des milliers de personnes ont hurlé et chanté sous une chaleur de 96 degrés Fahrenheit (35,5 degrés Celsius). La route de l’aéroport était bordée de chrétiens, de musulmans et de danseurs traditionnels brandissant des drapeaux du Vatican, du Soudan du Sud et de la Grande-Bretagne. Certains portaient des T-shirts avec un portrait du pape.

“Le pape est le plus proche de Dieu”, a déclaré Poni Jadalla, 45 ans, alors qu’elle attendait d’accueillir François lors de la toute première visite papale au Soudan du Sud. “Que le pape nous donne la paix pour que ce pays puisse se développer et qu’il n’y ait plus d’effusion de sang.”

L’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, et le modérateur de l’Église d’Écosse, le Rt. Le révérend Iain Greenshields se joint à François au Soudan du Sud pour une nouvelle impulsion œcuménique en faveur de la paix.

Ensemble, les trois représentent la direction religieuse du pays majoritairement chrétien, le plus jeune du monde, qui a obtenu son indépendance du Soudan majoritairement musulman en 2011 mais a été assailli par la guerre civile et les conflits. Les dirigeants chrétiens visent à lancer un appel conjoint aux dirigeants politiques du Soudan du Sud pour qu’ils mettent de côté leurs différences et travaillent pour le bien de leur peuple.

La poursuite des combats, y compris les attaques de cette semaine dans le sud qui ont tué 27 personnes, a déplacé quelque 2 millions de personnes et entravé la mise en œuvre d’un accord de paix de 2018, mais les habitants ont déclaré que l’arrivée de François leur avait donné de l’espoir.

“Le pape nous apportera la paix”, a déclaré Monica Lado, une quadragénaire de Juba, à la veille de l’arrivée des trois dirigeants.

François s’est rendu au Soudan du Sud depuis le Congo, où il a eu un dernier rendez-vous vendredi à Kinshasa avec les évêques du Congo. Jeudi, le pape a reçu une réponse enthousiaste lors d’un événement dans un stade où il a encouragé les jeunes à travailler pour un avenir pacifique et honnête.

Un groupe d’environ 80 catholiques de la ville centrale de Rumbek, au Soudan du Sud, a marché pendant neuf jours, parcourant environ 300 kilomètres (environ 190 miles), et est arrivé à Juba sous les acclamations jeudi. Les pèlerins étaient endoloris, fatigués et avaient des cloques, mais ont dit qu’ils espéraient assister à la grande messe de François dimanche et rapporter des bénédictions à leurs maisons et à leurs familles.

“Alors que le pape arrive, je crois que ce qui nous tuait va s’arrêter”, a déclaré Victoria Yar, 58 ans, souriante, assise sur une chaise en plastique pour se reposer après le long voyage.

Une autre pèlerine du trek, Mary Yom, mère de huit enfants, a perdu deux enfants à cause de la violence. “Notre pays est détruit par le conflit et nous espérons que le pape viendra avec la paix et que personne ne sera plus tué”, a-t-elle déclaré.

Francis et Welby ont annoncé pour la première fois leur intention de se rendre au Soudan du Sud en 2017, mais des problèmes de sécurité ont à plusieurs reprises contrecarré le voyage. Dans un effort pour faire avancer le processus, François a présidé en 2019 une prière commune au Vatican et s’est mis à genoux et a embrassé les pieds des dirigeants rivaux du Soudan du Sud, les suppliant de faire la paix.

Mais les combats se poursuivent, preuve de la violence qui couve dans des communautés parfois inondées d’armes et de tensions ethniques dans l’un des pays les plus pauvres du monde. Au moins 27 personnes ont été tuées cette semaine à Kajo-keji, dans l’État d’Équatoria central, lors des dernières violences communautaires entre éleveurs de bétail et autres résidents. Le commissaire du comté de Kajo-keji, Phanuel Dumo, a qualifié l’attaque de “barbare” et a appelé au calme.

Dans l’ensemble, le Comité international de la Croix-Rouge a fait état cette semaine d’un afflux de patients blessés ces derniers mois en raison de nouveaux affrontements à travers le pays. « Nous voyons des blessés terribles, et souvent le transport aérien de patients depuis des régions reculées est le seul moyen de leur sauver la vie », a déclaré Pierre Dorbes, chef de la délégation du CICR à Juba.

Dans des commentaires sur la radio locale Eye jeudi, le président du Soudan du Sud a juré que le pays ne retournerait jamais à la guerre tant qu’il serait au pouvoir.

“La venue du Saint-Père au Soudan du Sud, ce sont vos prières qui l’ont amené”, a déclaré Kiir.

Mais une partie de l’impasse dans la mise en œuvre de l’accord de paix est la friction politique continue entre Kiir et le député Riek Machar, qui a dirigé les forces de l’opposition pendant la guerre civile du pays et qui s’intéresse depuis longtemps au pouvoir lui-même. Le manque de volonté politique a été cité par les critiques pour la lenteur de la mise en œuvre de l’accord dans un pays également entravé par une prétendue corruption officielle généralisée.

À Juba, on s’attend à ce que François réitère son appel aux hommes et à toutes les parties au Soudan du Sud pour qu’ils s’engagent à faire progresser l’accord et à mettre fin aux pratiques de corruption. Déjà, les retards ont forcé le report de la première élection présidentielle du pays pendant encore deux ans.

En outre, François devrait appeler à la fin des affrontements continus et du terrible sort des femmes au Soudan du Sud.

L’année dernière, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies au Soudan du Sud a signalé que le “viol généralisé” était utilisé comme arme par tous les groupes armés à travers le pays. Il a exprimé son choc face aux personnes interrogées décrivant “des viols collectifs incroyablement brutaux et prolongés perpétrés contre eux par plusieurs hommes, souvent alors que leurs maris, parents ou enfants étaient forcés de regarder, impuissants à intervenir”.

En outre, les Nations Unies ont averti en novembre que quelque 9,4 millions de personnes sur une population de 12,4 millions auraient besoin d’aide humanitaire et de protection cette année, soit un demi-million de plus qu’en 2022. conditions, y compris les inondations et la sécheresse, qui augmentent les besoins.

Dans le même temps, l’ONU a averti que le financement nécessaire pour une réponse d’aide accrue a diminué, car les donateurs réorientent les budgets d’aide vers l’Ukraine et d’autres crises.

Poni Mary, 45 ans, qui a fui le pays en 2014 pendant la guerre civile mais est revenue à Juba l’année dernière, a déclaré qu’elle espérait que les Sud-Soudanais profiteraient de la visite du pape pour se pardonner.

“Si vous avez encore des péchés, de la colère ou des problèmes dans votre cœur avec quelqu’un d’autre, il vous sera difficile de recevoir les bénédictions de Dieu”, a-t-elle déclaré.

Machol signalé à Juba, au Soudan du Sud. Cara Anna et Evelyne Musambi à Nairobi ont contribué.