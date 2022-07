Le pape confirme son voyage en Ukraine, peut-être en Russie, mais des détails encore inconnus

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le pape François s’est engagé à visiter la capitale de l’Ukraine dans les mois à venir et a fait allusion à un éventuel voyage à Moscou, selon des dirigeants catholiques proches du pontife.

Le secrétaire du Vatican pour les relations avec les États, Mgr Paul Richard Gallagher, s’est entretenu ce week-end avec la presse des projets de voyage du Saint-Père dans les mois à venir.

Interrogé sur le prochain voyage apostolique du pape après son voyage au Canada plus tard ce mois-ci, Gallagher a confirmé que des préparatifs sont en cours pour un séjour en Ukraine. Le prélat catholique a même évoqué la possibilité d’un voyage en Russie, qui serait le premier de l’histoire.

“Le pape est très convaincu que s’il devait faire une visite, cela aurait des résultats positifs”, a déclaré Gallagher. “Il a dit qu’il irait en Ukraine, et il a toujours été disposé à se rendre à Moscou et à rencontrer les autorités russes.”

François s’est adressé à plusieurs reprises aux guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine . Le pontife avait précédemment déclaré qu’il y avait eu une communication entre le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au sujet d’un éventuel voyage à Moscou.

Aucun pape n’a jamais rendu visite à Moscou, et François a durement critiqué la Russie pour son invasion de l’Ukraine. En juin, François a accusé Moscou de mener une “guerre d’agression cruelle et insensée” contre son voisin.

Le Vatican a initialement demandé une visite il y a plusieurs mois, mais, selon François, Moscou a déclaré que ce n’était pas le bon moment.

“J’aimerais partir [to Ukraine]et je voulais d’abord aller à Moscou”, a-t-il dit. “Nous avons échangé des messages à ce sujet parce que je pensais que si le président russe me laissait une petite fenêtre pour servir la cause de la paix…”

“Et maintenant c’est possible, après mon retour du Canada, il est possible que j’arrive à aller en Ukraine”, a-t-il poursuivi. “La première chose est d’aller en Russie pour essayer d’aider d’une manière ou d’une autre, mais j’aimerais aller dans les deux capitales.”

Le pape François a également l’intention de rencontrer le patriarche Cyrille de Moscou lors du Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles en septembre. Bien qu’aucun plan officiel n’ait été établi, l’événement au Kazakhstan devrait réunir les deux chefs spirituels.

Le patriarche Kirill est le chef de l’Église orthodoxe russe.

Le pape François a rencontré le patriarche Kirill pour la première fois en 2016 – la toute première rencontre papale avec le chef de l’Église orthodoxe russe. Le sommet était un développement historique dans le schisme de 1 000 ans qui a divisé le christianisme.

Les clergés orthodoxe et catholique se reconnaissent les uns les autres dans les successions apostoliques et l’autorité, mais sont divorcés depuis 1054.

Le Grand Schisme, comme on l’appelle historiquement, était la séparation des églises orthodoxes orientales des églises catholiques occidentales sur les questions théologiques et politiques de la suprématie papale, la nature de la Trinité, et plus encore.