Le pape commence sa visite en Mongolie en louant la liberté religieuse du pays depuis Gengis Khan

OULAN-BAATAR, Mongolie (AP) — Le pape François a salué samedi la tradition de liberté religieuse de la Mongolie qui remonte à l’époque de son fondateur, Gengis Khan, alors qu’il ouvrait la toute première visite papale dans la nation asiatique avec un plaidoyer pour la paix et la fin de la « menace insidieuse de corruption ».

François a rencontré le président Ukhnaagiin Khurelsukh dans une ger mongole traditionnelle, ou yourte ronde, installée à l’intérieur du palais d’État, et a écrit un message dans le livre d’or indiquant qu’il visitait la Mongolie, « un pays jeune et ancien, moderne et riche de traditions, » en pèlerin de paix.

François est en visite en Mongolie pour s’occuper de sa petite communauté catholique de 1 450 personnes et faire une incursion diplomatique dans une région où le Saint-Siège entretient depuis longtemps des relations difficiles, avec la Russie au nord et la Chine au sud.

Alors que le christianisme est présent dans la région depuis des centaines d’années, l’Église catholique n’a une présence autorisée en Mongolie que depuis 1992, après que le pays a abandonné son gouvernement communiste allié aux Soviétiques et a inscrit la liberté religieuse dans sa constitution.

Dans son discours, François a salué la tradition de liberté religieuse de la Mongolie, notant qu’une telle tolérance existait même pendant la période de vaste expansion de l’empire mongol sur une grande partie du monde. À son apogée, l’empire s’étendait jusqu’à la Hongrie pour devenir le plus grand empire terrestre contigu de l’histoire du monde. De nos jours, ce pays enclavé entre la Russie et la Chine est majoritairement bouddhiste, avec des liens traditionnels avec les principaux lamas du Tibet, dont le Dalaï Lama.

« Le fait que l’empire ait pu embrasser des terres aussi lointaines et variées au fil des siècles témoigne de la remarquable capacité de vos ancêtres à reconnaître les qualités exceptionnelles des peuples présents sur son immense territoire et à mettre ces qualités au service d’un développement commun. « , a déclaré François au président, aux diplomates et aux dirigeants culturels lors d’un discours au palais d’État.

« Ce modèle devrait être valorisé et proposé à nouveau de nos jours », a-t-il déclaré.

Faisant référence à la période de relative stabilité politique du XIIIe siècle au sein de l’Empire mongol qui a permis au commerce et aux voyages de prospérer, François a appelé à ce qu’une telle période de fraternité et de paix s’enracine aujourd’hui.

« Que le ciel fasse qu’aujourd’hui, sur cette terre dévastée par d’innombrables conflits, se renouvelle, dans le respect des lois internationales, la condition de ce qui était autrefois la pax mongolica, c’est-à-dire l’absence de conflits », a-t-il déclaré.

Khurelsukh a également fait référence à la « pax mongolica » dans ses remarques, affirmant que le même esprit guide toujours les efforts de la Mongolie pour devenir un acteur pacifique et multilatéral sur la scène mondiale.

« Les réalisations de la Pax Mongolica ont créé des bases solides pour le développement du respect mutuel entre les différentes nations du monde, chérissant les valeurs et les identités de chacun, permettant la coexistence pacifique de diverses civilisations », a-t-il déclaré.

François a noté qu’il remettait au président une copie authentifiée de la lettre que Guyuk Khan, alors dirigeant de l’empire mongol, avait écrite au pape Innocent IV en 1246 après que le pontife ait envoyé des émissaires vers l’est pour chercher à comprendre les intentions de l’empire en pleine progression. .

Selon une copie traduite de la lettre reproduite dans le livre de 1955 « La mission mongole », Guyuk a indiqué qu’il ne comprenait pas la demande du pape de se convertir au christianisme et a insisté sur le fait que Dieu était de son côté, ordonnant à ses troupes de conquérir.

« Bien que tu dises également que je devrais devenir un chrétien nestorien tremblant, adorer Dieu et être un ascète, comment sais-tu qui Dieu absout, en vérité à qui il fait miséricorde ? il a écrit, selon la traduction. « Depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, toutes les terres m’ont été soumises. Qui pourrait faire cela contrairement au commandement de Dieu ?

Dans son discours, François a également salué les efforts de la Mongolie pour protéger l’environnement. Ce vaste pays enclavé, historiquement touché par des phénomènes météorologiques extrêmes, est considéré comme l’un des pays les plus touchés par le changement climatique. Le pays a déjà connu une augmentation de 2,1 degrés Celsius (3,8 degrés Fahrenheit) de ses températures moyennes au cours des 70 dernières années, et on estime que 77 % de ses terres sont dégradées à cause du surpâturage et du changement climatique, selon le Programme des Nations Unies pour le développement. .

La Mongolie s’apprête à accueillir la conférence des Nations Unies sur la désertification en 2026 et a lancé une campagne visant à planter un milliard d’arbres dans ses vastes steppes et montagnes de prairies.

« Vous nous aidez à apprécier et à cultiver soigneusement ce que nous, chrétiens, considérons comme la création de Dieu, le fruit de son dessein bienveillant, et à combattre les effets de la dévastation humaine par une culture de soin et de prévoyance reflétée dans des politiques écologiques responsables », a déclaré François.

Le pape a toutefois souligné la nécessité de lutter contre la corruption, faisant apparemment référence au scandale entourant les échanges commerciaux entre la Mongolie et la Chine, suite au vol présumé de 385 000 tonnes de charbon. En décembre, des centaines de personnes ont bravé le froid glacial dans la capitale pour protester contre le scandale.

« La corruption est le fruit d’une mentalité utilitaire et sans scrupules qui a appauvri des pays entiers », a-t-il déclaré. « C’est le signe d’une vision qui ne lève pas les yeux vers le ciel et fuit les vastes horizons de la fraternité, se renfermant sur elle-même et se préoccupant de ses seuls intérêts. »

Il a déclaré que les religions en particulier peuvent représenter une protection contre la « menace insidieuse de corruption, qui représente effectivement une menace sérieuse pour le développement de toute communauté humaine ».

Le gouvernement mongol a déclaré 2023 « année de lutte contre la corruption » et affirme qu’il met en œuvre un plan en cinq volets basé sur Transparency International, l’organisme mondial de surveillance anti-corruption qui a classé la Mongolie 116e l’année dernière dans son indice de perception de la corruption.

Plus tard samedi, François devait rencontrer les prêtres et les missionnaires qui s’occupent de la petite communauté catholique du pays à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de la capitale.

Nicole Winfield, Associated Press