Le pape célèbre le 60e anniversaire du Concile Vatican II

ROME (AP) – Le pape François commémore le 60e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, les réunions historiques qui ont amené l’Église catholique vieille de 2000 ans dans l’ère moderne, au milieu d’un désaccord persistant sur ce que le concile a enseigné qui divise le fidèle aujourd’hui.

François célèbre une messe mardi en l’honneur de saint Jean XXIII, qui a convoqué le concile et présidé ses séances d’ouverture. La commémoration de mardi commence par une lecture du discours inaugural de John et se termine par une reconstitution de la procession aux chandelles qui a illuminé la place Saint-Pierre dans la nuit du 11 octobre 1962.

Cette nuit-là, le “bon pape” s’est présenté à la fenêtre du Palais apostolique et a prononcé son fameux “discours au clair de lune” devant les milliers de personnes qui s’étaient rassemblées en dessous. Alors que les papes d’avant Vatican II parlaient généralement en termes formels, Jean a surpris la foule avec un discours pastoral impromptu exhortant les fidèles à rentrer chez eux auprès de leurs enfants, à les serrer dans leurs bras et à leur dire “c’est la caresse du pape”.

Le conseil durera encore trois ans et survivra à John, décédé en 1963 d’un cancer de l’estomac. Mais quand ce fut terminé, les pères conciliaires avaient accepté des changements majeurs dans la vie de l’église, comme permettre la célébration de la messe dans les langues locales plutôt qu’en latin et renforcer le rôle des laïcs dans la vie quotidienne de l’église. Le concile a également encouragé les efforts visant à améliorer les relations entre chrétiens et a révolutionné les relations de l’Église avec les juifs, notamment en supprimant l’expression «juifs perfides» de la liturgie.

François, 85 ans, est le premier pape à avoir été ordonné après le concile, et ses priorités s’en inspirent beaucoup.

“Avant tout la paix, avant tout l’église pauvre”, a déclaré l’historien de Vatican II Alberto Melloni. Dans un entretien téléphonique, Melloni a également souligné l’insistance de François sur une église « synodale » ou décentralisée, avec un accent sur les laïcs. Ce dernier est clairement évident dans sa décision d’autoriser des laïcs, y compris des femmes, à diriger les bureaux du Vatican et dans le processus de «synode» de deux ans au cours duquel les fidèles catholiques ordinaires ont apporté leurs réflexions sur la vie et la mission de l’Église.

Mais Vatican II divise toujours beaucoup l’Église, les progressistes le considérant comme une rupture avec le passé et les conservateurs le considérant comme pleinement conforme à la tradition de l’Église et s’irritant de la lecture progressiste de “l’esprit de Vatican II”. François a, à certains égards, exacerbé ces divisions en réimposant des restrictions sur la célébration de la messe latine pré-Vatican II.

« Jean XXIII n’a pas convoqué Vatican II pour réinventer le catholicisme », écrit l’historien de l’Église George Weigel dans son nouveau livre « Pour sanctifier le monde : l’héritage vital de Vatican II ».

“Comme il l’a dit dans son discours d’ouverture, la ‘plus grande préoccupation’ du concile doit être la présentation plus efficace de la vérité catholique dans son intégralité” à travers un nouveau langage et un nouveau vocabulaire qui pourraient être compris dans le monde moderne, a écrit Weigel dans des extraits récemment publiés dans le journal de Wall Street.

Vatican II a coïncidé avec la crise des missiles de Cuba, lorsque les États-Unis et la Russie se sont rapprochés plus que jamais de la guerre nucléaire. Dans la perspective de l’anniversaire de Vatican II mardi, François a noté ce week-end que la Russie menaçait d’utiliser son arsenal nucléaire dans sa guerre en Ukraine.

“Pourquoi ne pouvons-nous pas apprendre de l’histoire?” demanda François. “Même à cette époque, il y avait de graves conflits et tensions, mais ils ont choisi la voie de la paix.”

Nicole Winfield, l’Associated Press