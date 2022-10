Le pape célèbre le 60e anniversaire du Concile Vatican II

François célèbre une messe mardi en l’honneur de saint Jean XXIII, qui a convoqué le concile et présidé ses séances d’ouverture. La commémoration de mardi commence par une lecture du discours inaugural de John et se termine par une reconstitution de la procession aux chandelles qui a illuminé la place Saint-Pierre dans la nuit du 11 octobre 1962.

Cette nuit-là, le “bon pape” s’est présenté à la fenêtre du Palais apostolique et a prononcé son fameux “discours au clair de lune” devant les milliers de personnes qui s’étaient rassemblées en dessous. Alors que les papes d’avant Vatican II parlaient généralement en termes formels, Jean a surpris la foule avec un discours pastoral impromptu exhortant les fidèles à rentrer chez eux auprès de leurs enfants, à les serrer dans leurs bras et à leur dire “c’est la caresse du pape”.

Le conseil durera encore trois ans et survivra à John, décédé en 1963 d’un cancer de l’estomac. Mais quand ce fut terminé, les pères conciliaires avaient accepté des changements majeurs dans la vie de l’église, comme permettre la célébration de la messe dans les langues locales plutôt qu’en latin et renforcer le rôle des laïcs dans la vie quotidienne de l’église. Le concile a également encouragé les efforts visant à améliorer les relations entre chrétiens et a révolutionné les relations de l’Église avec les juifs, notamment en supprimant l’expression «juifs perfides» de la liturgie.