Le pape boit des liquides, passe un bref appel après l’opération pour enlever le tissu cicatriciel intestinal et réparer une hernie

ROME (AP) – Le pape François a bu des liquides, a reçu l’Eucharistie et a même passé un bref appel téléphonique jeudi lors de sa première journée complète de récupération après une opération de trois heures pour enlever le tissu cicatriciel intestinal et réparer une hernie dans sa paroi abdominale, a déclaré le Vatican. .

François, âgé de 86 ans, s’est reposé « profondément » pendant la nuit et a continué de se reposer jeudi à l’hôpital Gemelli de Rome, où son état était stable et sa convalescence postopératoire jugée régulière, a indiqué le Vatican dans un communiqué. Il suivait un régime liquide mais a reçu l’Eucharistie.

Parmi les vœux reçus par François, il y avait une affiche de la famille péruvienne dont l’enfant que François a baptisé le 31 mars à Gemelli lors de son dernier séjour à l’hôpital, alors qu’il se remettait d’une bronchite. François a brièvement appelé la mère pour la remercier, a indiqué le Vatican.

L’affiche présentait une photo largement vue du pape caressant la joue du bébé Miguel Angel après le baptême sous le regard de sa mère.

Francis a été admis mercredi à Gemelli pour sa deuxième opération abdominale majeure en deux ans, à la suite d’une procédure de 2021 pour retirer une partie de son côlon. Au cours de la procédure, les médecins ont retiré les adhérences ou les cicatrices internes de l’intestin qui avaient provoqué un blocage partiel. Ils ont également réparé une hernie qui s’était formée sur une cicatrice précédente, en plaçant un treillis prothétique dans la paroi abdominale.

Le Dr Sergio Alfieri, directeur des sciences abdominales et endocriniennes à Gemelli, qui a pratiqué l’opération, a déclaré que l’opération avait été un succès, qu’il n’y avait pas eu de complications et que Francis ne souffrait d’aucune autre pathologie. Il a dit que le tissu retiré était bénin et qu’après sa guérison, Francis devrait aller bien.

Il a révélé qu’en plus de cette opération de 2021, Francis avait subi des chirurgies abdominales antérieures à 2013 dans son Argentine natale, ce qui avait également causé des cicatrices intestinales.

Alfieri, qui a également retiré une partie du côlon de François en 2021, a déclaré lors d’une conférence de presse en soirée que le pape était éveillé, alerte et même en train de plaisanter. « Quand allons-nous faire le troisième? » il a cité François comme disant.

Le pontife devait rester dans la suite papale du 10e étage à Gemelli pendant plusieurs jours, et toutes les audiences papales ont été annulées jusqu’au 18 juin.

L’opération a été programmée après que Francis se soit plaint d’avoir de plus en plus de douleurs et de blocages intestinaux. Après s’être rendu à Gemelli mardi pour des contrôles, Francis a été admis mercredi après son audience générale et a subi la procédure peu de temps après.

L’opération était probablement prévue maintenant pour donner à Francis suffisamment de temps pour récupérer avant de se lancer dans un voyage prévu plus tard cet été : un voyage du 2 au 6 août au Portugal pour les Journées mondiales de la jeunesse, un voyage du 31 août au 31 septembre. 4 voyage en Mongolie et un voyage d’une journée le 23 septembre à Marseille, France.

Une saillie redoutée, ou un renflement de l’intestin à travers la déchirure de la hernie, n’a apparemment pas été trouvée.

« Il semble qu’ils l’aient opéré en temps opportun sans compromettre son intestin », a déclaré le Dr Walter Longo, chef de la chirurgie du côlon et du rectum à la faculté de médecine de l’Université de Yale, qui n’a pas participé à la chirurgie et a commenté après avoir consulté le Déclaration du Vatican sur la procédure.

Le Dr P. Ravi Kiran, chef de la chirurgie colorectale à l’Université de Columbia, a déclaré que le fait qu’il y ait eu des adhérences retirées « suggère que l’intestin grêle pourrait prendre un certain temps à se rétablir ».

« C’est une bonne nouvelle que l’intestin n’ait pas eu besoin d’être retiré et que le chirurgien ait pu placer un treillis prothétique pour combler le défaut du muscle abdominal », a déclaré Kiran dans un e-mail. « Il y a toujours un risque d’infection du treillis lorsqu’il est placé dans une situation comme celle-ci, mais des facteurs tels que toute contamination observée lors de la chirurgie, le type de treillis et les antibiotiques utilisés ont également une incidence sur ce risque. »

François est resté en charge du Vatican et de l’Église catholique forte de 1,3 milliard de personnes, même inconscient et à l’hôpital, selon le droit canonique.

En juillet 2021, Francis a passé 10 jours à Gemelli pour retirer 33 centimètres (13 pouces) de son gros intestin. Dans une interview avec l’Associated Press en janvier, Francis a déclaré que la diverticulose, ou des renflements dans sa paroi intestinale, qui avaient provoqué le retour de la chirurgie.

Le Dr Manish Chand, professeur de chirurgie à l’University College de Londres, spécialisé dans la chirurgie colorectale, a déclaré que le plus grand problème à l’avenir sera la gestion de la douleur et la bonne cicatrisation de la plaie.

« Dans les six premières semaines après ce type de chirurgie, vous risquez d’avoir à nouveau une récidive », a-t-il déclaré. Pour éviter cela, il est conseillé aux patients de ne rien faire d’épuisant.

L’une des dernières personnes à avoir vu François mercredi avant qu’il ne quitte le Vatican pour l’hôpital était le révérend Enzo Fortunato, porte-parole de la basilique Saint-François d’Assise.

« Il était très serein, très tranquille et il nous a encouragés à continuer », se souvient Fortunato. « Cela m’a vraiment frappé parce que cela signifie qu’il n’est pas un homme égocentrique mais centré sur les autres. Nous lui avons dit : ‘Courage, et nous te soutiendrons de nos prières.’ »

__

Trisha Thomas à Rome et Maria Cheng à Londres y ont contribué.

Nicole Winfield, l’Associated Press