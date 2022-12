Le pape Benoît “très malade” alors que le pape François demande des prières pour son prédécesseur dans un message inquiétant

Le PAPE François a déclaré que son prédécesseur le pape Benoît XVI était “très malade” dans un message inquiétant alors qu’il appelait à la prière pour l’ancien chef de l’Église catholique.

François a lancé l’appel surprise pour l’homme de 95 ans à la fin de son audience au Vatican ce matin.

Le pape émérite Benoît XVI serait “très malade” Crédit : Reuters

Le pape François salue le pape émérite Benoît XVI lors d’une réunion en 2020 Crédit : Reuters

“Je voudrais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui en silence soutient l’Église”, a-t-il déclaré.

“Souvenez-vous de lui – il est très malade – demandant au Seigneur de le consoler, et de le soutenir dans ce témoignage d’amour pour l’Église, jusqu’à la fin.”

François n’a pas fourni plus de détails sur l’état de Benoît – qui a démissionné de son poste de pontife en février 2013, le premier pape à prendre sa retraite en 600 ans.

Benoît a été chef de l’Église et souverain de l’État de la Cité du Vatican de 2005 jusqu’à sa démission en 2013.

Depuis, il vit au Vatican.

Benoît est devenu de plus en plus fragile ces dernières années alors qu’il consacre sa vie après la papauté à la prière et à la méditation.

En 2013, il a cité sa santé physique et mentale déclinante dans sa décision de devenir le premier pape depuis 1415 à abandonner le poste de chef de l’Église catholique.

Dans sa lettre de démission, il déclare : « Après avoir examiné ma conscience à plusieurs reprises devant Dieu, j’ai acquis la certitude que mes forces, dues à un âge avancé, ne sont plus adaptées à un exercice adéquat du ministère pétrinien.

En avril, le secrétaire de longue date de Benoît XVI, l’archevêque Georg Gaenswein, a déclaré que l’ex-pape était “physiquement relativement faible et fragile” – mais “de bonne humeur”.

Le pape François a demandé des prières pour son prédécesseur quelques jours après avoir appelé à la fin de la guerre “insensée” en Ukraine.

Dans sa bénédiction de Noël, il a déclaré que les gens devraient regarder au-delà des “scintillements superficiels des fêtes” et aider les sans-abri, les immigrants, les réfugiés et les pauvres.

Francis a également été aux prises avec ses propres problèmes de santé, faisant face à une douleur débilitante au genou qui l’a laissé dans un fauteuil roulant.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

