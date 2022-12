Le pape avertit le personnel du Vatican qu’un “démon élégant” se cache parmi eux

François a profité de ses vœux de Noël annuels à la Curie romaine pour rappeler à nouveau aux cardinaux, évêques et prêtres qui travaillent au Saint-Siège qu’ils ne sont en aucun cas irréprochables et qu’ils sont en fait particulièrement vulnérables au mal.

Le pape François a averti jeudi les bureaucrates du Vatican de se méfier du diable qui se cache parmi eux, affirmant qu’il s’agit d’un “démon élégant” qui travaille chez les personnes qui ont une manière rigide et plus sainte que vous de vivre la foi catholique.

François leur a dit qu’en vivant au cœur de l’Église catholique, “nous pourrions facilement tomber dans la tentation de penser que nous sommes en sécurité, meilleurs que les autres, n’ayant plus besoin de conversion”.

“Pourtant, nous sommes plus en danger que tous les autres, car nous sommes assaillis par le” démon élégant “, qui ne fait pas une entrée bruyante, mais vient avec des fleurs à la main”, a déclaré François aux ecclésiastiques dans la salle des bénédictions du Palais apostolique.

Cette année n’était pas différente, mais François semblait également vouloir viser plus largement les archi-conservateurs et les traditionalistes qui sont devenus les plus grands critiques du pape. François a fustigé leur façon de vivre la foi, insistant sur le fait qu’être catholique ne signifie pas suivre un ensemble de dictons immuables, mais plutôt un “processus de compréhension du message du Christ qui ne finit jamais, mais qui nous défie constamment”.