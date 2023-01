Le pape, avant sa visite au Congo, envoie des prières pour le bombardement d’une église

ROME (AP) – Le pape François a adressé mardi ses condoléances aux victimes de l’attentat à la bombe contre une église pentecôtiste dans l’est du Congo, un attentat revendiqué par des militants islamistes deux semaines avant l’arrivée du pontife dans le pays.

Selon les autorités, l’attentat à la bombe de dimanche à Kasindi, une ville de la province du Nord-Kivu, a tué au moins 14 personnes et en a blessé plus de 60. Le groupe État islamique et son média Aamaq ont déclaré que des militants avaient posé un engin explosif à l’intérieur de l’église et l’avaient fait exploser alors que les gens étaient prier.

François a adressé le télégramme de condoléances au révérend André Bokundoa-Bo-Likabe, que le Vatican a identifié comme le président de l’Église du Christ au Congo.

Selon le télégramme, François a exprimé “sa compassion et sa proximité à toutes les familles durement touchées par cette tragédie” et a appelé à la paix.

Francis doit arriver dans la capitale congolaise Kinshasa le 31 janvier pour une visite de trois jours. Alors qu’il était initialement prévu en juillet, le voyage devait inclure une escale à Goma, la capitale du Nord-Kivu.

Le Vatican a abandonné cette étape du voyage, au milieu d’une nouvelle vague d’attaques dans certaines parties du Nord-Kivu. La violence ravage l’est du Congo depuis des décennies alors que plus de 120 groupes armés et milices d’autodéfense se battent pour la terre et le pouvoir. Près de 6 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et des centaines de milliers sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême, selon les Nations Unies.

Alors qu’il ne se rendra pas à Goma, François rencontrera des habitants de l’Est et des victimes du conflit à Kinshasa.

