Le pape au Kazakhstan du 13 au 15 septembre pourrait rencontrer le patriarche russe

Francis a annulé une rencontre prévue avec Kirill en juin à Jérusalem en raison des retombées diplomatiques qu’elle aurait créées. Kirill a justifié l’invasion par des motifs spirituels et idéologiques, la qualifiant de bataille « métaphysique » avec l’Occident. Il a béni des soldats allant au combat et a invoqué l’idée que les Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple.