Le pape au Canada rend hommage aux grands-parents après les excuses des Autochtones

EDMONTON, Alberta (AP) – Le pape François célèbre mardi sa première grande messe au Canada en l’honneur des grands-parents, un jour après avoir présenté ses excuses pour le rôle de l’Église catholique dans la rupture de générations de liens familiaux autochtones en participant au système de pensionnats «désastreux» du Canada .

Des dizaines de milliers de personnes étaient attendues pour la messe au Commonwealth Stadium d’Edmonton, en Alberta, pour marquer la fête de sainte Anne, la grand-mère de Jésus et une figure de vénération particulière pour les catholiques canadiens. Plus tard mardi, Francis poursuivait son ode aux grands-parents en dirigeant un service de prière dans l’un des sites de pèlerinage les plus populaires d’Amérique du Nord, Lac Ste. Anne, considérée comme un lieu de ressourcement.

François a longtemps loué le rôle des grands-mères dans la transmission de la foi aux jeunes générations, citant sa propre expérience avec sa grand-mère, Rosa, alors qu’elle grandissait à Buenos Aires. Pendant plusieurs mois, François a donné des cours de catéchisme hebdomadaires sur la nécessité de chérir la sagesse des grands-parents et de ne pas les rejeter dans le cadre de la «culture du gaspillage» d’aujourd’hui.

Le message de François a une résonance encore plus grande au Canada, étant donné que les familles autochtones ont été déchirées par la politique gouvernementale d’assimilation forcée imposée par l’Église.

Plus de 150 000 enfants autochtones du Canada ont été enlevés à leur foyer et forcés de fréquenter des écoles chrétiennes financées par le gouvernement du XIXe siècle jusqu’aux années 1970 dans le but de les isoler de l’influence de leur famille et de leur culture. L’objectif était de les christianiser et de les assimiler à la société dominante, que les gouvernements canadiens précédents considéraient supérieure.

Lors de son premier événement au Canada, Francis a qualifié lundi la politique des pensionnats indiens d’« erreur désastreuse » qui a causé un tort « catastrophique » aux peuples autochtones et à leurs familles. Sur le site d’un ancien pensionnat à Maskwacis, il s’est excusé pour le « mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones » et a promis une enquête plus approfondie et des mesures pour promouvoir la guérison.

La réaction à sa visite et ses paroles ont été mitigées : certains survivants sont restés à l’écart et ont critiqué la décision des dirigeants autochtones de présenter à François une coiffe à plumes, ce qui est un signe de respect. D’autres ont accueilli ses excuses comme sincères et ont loué l’attention que sa visite avait attirée sur les horreurs du système des pensionnats.

Les dirigeants des communautés autochtones l’ont exhorté à tenir sa promesse de continuer sur la voie de la réconciliation par des actions concrètes : remettre les registres paroissiaux sur le sort des enfants autochtones décédés dans les écoles, financer des programmes de guérison thérapeutique pour les survivants et faciliter les enquêtes sur les responsables de la les abus.

Francis « ne peut pas simplement s’excuser et s’en aller », a déclaré le chef Tony Alexis de la nation Alexis Nakota Sioux.

Le chef Vernon Saddleback de la nation crie de Samson a déclaré que de nombreux « survivants et prospères » de sa communauté étaient satisfaits. “Les mots ne peuvent pas décrire à quel point aujourd’hui est important pour le cheminement de guérison de nombreux peuples des Premières Nations”, a-t-il déclaré aux journalistes par la suite.

Le lac Sainte-Anne a longtemps été un lieu de ressourcement, un lieu de pèlerinage centenaire où les fidèles viennent patauger dans les eaux. François devait y présider une liturgie du service de la parole mardi soir et bénir les eaux. Avant la visite du pape, les autorités sanitaires de l’Alberta ont émis un avis de prolifération d’algues bleu-vert pour le lac, avertissant les visiteurs d’éviter tout contact avec les proliférations et de s’abstenir de patauger là où les algues sont visibles.

Le lac est connu sous le nom de Wakamne, ou “lac de Dieu” pour la nation Alexis Nakota Sioux qui vit à proximité et Manito Sahkahiga, ou “Spirit Lake” par les Cris. Le nom « Lac Ste Anne » lui a été donné par le révérend Jean-Baptiste Thibault, le premier prêtre catholique à établir une mission sur le site.

Francis a déclaré que sa visite de six jours, qui le mènera également à Québec et dans le nord d’Iqaluit, au Nunavut, est un « pèlerinage pénitentiel » pour expier le rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats. Cela répond à une recommandation clé de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui demandait que des excuses papales soient présentées sur le sol canadien.

Nicole Winfield et Peter Smith, l’Associated Press