Le pape arrive pour sa première visite en Mongolie alors que les relations du Vatican avec la Russie et la Chine restent tendues

ULAANBAATAR, Mongolie (AP) — Le pape François est arrivé en Mongolie vendredi matin pour encourager l’une des communautés catholiques les plus petites et les plus récentes au monde.

C’est la première fois qu’un pape visite ce pays asiatique enclavé et intervient à un moment où les relations du Vatican avec les deux puissants voisins de la Mongolie, la Russie et la Chine, sont à nouveau tendues.

François est arrivé à Oulan-Bator, la capitale mongole, après un vol de nuit traversant l’espace aérien chinois, offrant au pontife une rare occasion d’envoyer une note de salutations au président Xi Jinping. Le protocole du Vatican demande au pape d’envoyer de telles salutations chaque fois qu’il survole un pays étranger.

Dans son message à Xi, François a exprimé « ses salutations et ses meilleurs vœux à Votre Excellence et au peuple chinois ».

« En vous assurant de mes prières pour le bien-être de la nation, j’invoque sur vous tous les bénédictions divines de l’unité et de la paix », a déclaré François.

Malgré les tensions dans les relations, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que les salutations témoignaient de « convivialité et de bonne volonté ».

« La Chine est disposée à continuer à marcher dans la même direction avec le Vatican, à mener des dialogues constructifs, à renforcer la compréhension, à accumuler la confiance mutuelle et à promouvoir le processus d’amélioration des relations entre les deux parties », a déclaré M. Wang lors d’un point de presse quotidien.

À son arrivée, Francis, qui utilise un fauteuil roulant, a été accueilli sur le tarmac par des gardes d’honneur casqués en compagnie du ministre des Affaires étrangères de Mongolie et s’est vu offrir un avant-goût de yaourt séché d’une femme en costume traditionnel, en signe de bienvenue. Il n’a fait aucun commentaire public. Aux côtés de prêtres et d’autres personnes rassemblées sur le tarmac, plusieurs dizaines ont assisté à son arrivée depuis le terminal de l’aéroport.

S’adressant aux journalistes en route vers la Mongolie jeudi soir, Francis a déclaré qu’il avait hâte de visiter un pays qui ne compte que quelques habitants, mais avec une culture que vous avez besoin de vos sens pour comprendre.

« Il n’y a que quelques habitants, un petit peuple, mais une grande culture », a-t-il déclaré à bord de l’avion charter d’ITA. « Je pense que cela nous fera du bien d’essayer de comprendre ce long et grand silence, de comprendre ce qu’il signifie, mais pas intellectuellement, mais avec les sens. » Il a ajouté : « Mongolie, vous comprenez avec vos sens. »

Au programme, des rencontres officielles avec le président et le premier ministre mongols et un discours devant le gouvernement mongol, des dirigeants culturels et économiques, suivis de la première rencontre de François avec les évêques, les prêtres et les religieuses qui forment l’épine dorsale d’une petite communauté catholique de 1 450 personnes qui a n’existe que depuis une génération.

Alors que le christianisme est présent dans la région depuis des centaines d’années, l’Église catholique n’a une présence autorisée en Mongolie que depuis 1992, après que le pays a rejeté son gouvernement communiste allié aux Soviétiques et a inscrit la liberté religieuse dans sa constitution.

Le Saint-Siège et la Mongolie entretiennent depuis lors des relations diplomatiques, et une poignée d’ordres religieux missionnaires, dont les Missionnaires de la Charité de Mère Teresa, ont nourri la petite communauté au cours de ses trois premières décennies de vie.

Quatre sœurs Missionnaires de la Charité : Jeanne Françoise du Rwanda ; Chanmi de Corée du Sud ; Viera de Slovaquie et Suder d’Inde dirigent une maison de retraite d’une capacité de 30 lits dans la banlieue nord d’Oulan-Bator. Là, ils prodiguent des soins aux personnes âgées souffrant d’un handicap mental ou physique, ou qui sont sans abri, sans papiers ou autrement ostracisées par leurs familles.

Sœur Jeanne Françoise a déclaré que c’était un honneur que François vienne en Mongolie, affirmant qu’elle l’avait déjà vu une fois lorsqu’elle vivait à Rome, mais que cela n’avait jamais été aussi « proche » qu’en Mongolie.

François a longtemps loué le travail des missionnaires et a tenté de revigorer l’orientation missionnaire de l’Église dans son ensemble en leur rendant visite et en encourageant leur travail. L’un de ses premiers événements en Mongolie est de présider une rencontre avec des missionnaires samedi après-midi à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de la capitale, et il termine sa visite en inaugurant une nouvelle maison de charité gérée par l’église pour s’occuper des plus pauvres de Mongolie.

« Je veux que les gens sachent que la religion catholique, l’Église catholique et les croyants catholiques existent aussi en Mongolie », a déclaré le révérend Sanjaajav Tserenkhand, un prêtre mongol, devant la cathédrale. Il a dit qu’il espérait que la visite de François montrerait également aux Mongols que le christianisme n’est pas une « religion étrangère », mais qu’il est également enraciné dans le pays.

Le pontife argentin a longtemps donné la priorité aux visites des communautés catholiques dans ce qu’il appelle les périphéries, restant à l’écart des centres mondiaux du catholicisme pour s’adresser plutôt aux petites églises où les catholiques sont souvent minoritaires. Il a fait de leurs dirigeants des cardinaux pour montrer la portée universelle de l’Église catholique forte de 1,3 milliard de personnes, y compris le chef de l’Église mongole, le cardinal Giorgio Marengo.

« Son cœur brûle d’amour pour l’Église universelle, et en particulier pour l’Église où elle vit dans un contexte minoritaire », a déclaré Marengo aux journalistes lors d’une récente visite à Rome. « Et c’est la merveilleuse signification de sa venue en Mongolie. »

L’autre objectif principal de la visite de quatre jours de François est de mettre en lumière la longue tradition de coexistence interconfessionnelle de la Mongolie. L’Empire mongol, dirigé par son célèbre fondateur Gengis Khan, était connu pour tolérer des personnes de confessions différentes parmi ceux qu’il avait conquis, et François mettra probablement l’accent sur cette tradition lorsqu’il présidera une réunion interconfessionnelle dimanche.

Sont invités les bouddhistes mongols, qui constituent la majorité dans ce pays de 3,3 millions d’habitants, ainsi que les représentants juifs, musulmans et shinto ainsi que les membres des églises chrétiennes qui ont établi une présence en Mongolie au cours des 30 dernières années, y compris l’Église orthodoxe russe.

Cette rencontre pourrait permettre à François d’adresser une nouvelle fois ses salutations au patriarcat de Moscou, qui a fortement soutenu la guerre du Kremlin en Ukraine. François a tenté de tenir la corde raide diplomatique pour ne pas contrarier Moscou, conformément à la tradition de neutralité diplomatique du Vatican dans les conflits.

Quelques jours avant sa visite, il avait suscité l’indignation en Ukraine en faisant l’éloge du passé impérial de la Russie, commentaires qui, selon le Vatican, ne constituaient en aucun cas une approbation de la guerre d’agression actuelle de Moscou en Ukraine.

Alors que le Vatican a insisté sur le fait que François se rendrait en Mongolie – et non en Chine ou en Russie – la question chinoise sera toujours présente : un groupe de catholiques chinois, ainsi que des catholiques russes, devraient assister à la messe de François dimanche dans l’arène des steppes. , mais la répression exercée par Pékin contre les minorités religieuses reste la toile de fond du voyage.

En outre, l’opposition de la Chine au Dalaï Lama pourrait se manifester dans la mesure où le bouddhisme mongol est étroitement lié à la souche tibétaine et vénère traditionnellement le Dalaï Lama. François a pour habitude de rencontrer des chefs religieux du monde entier, mais il s’est jusqu’à présent abstenu de rencontrer le chef bouddhiste tibétain en exil, de peur de contrarier Pékin.

Le chef du Parti communiste Xi a exigé que le catholicisme et toutes les autres religions adhèrent strictement aux directives du parti et subissent une « sinisation ». Dans la vaste région du Xinjiang, cela a conduit à la démolition d’un nombre indéterminé de mosquées, mais dans la plupart des cas, cela s’est traduit par la suppression des dômes, des minarets et des croix extérieures des églises.

Dans le même temps, Xi n’a pas montré plus de désir de réconciliation avec le Vatican que ses prédécesseurs, tandis que son administration continue d’insister sur le fait que le Saint-Siège coupe tous les liens avec Taiwan, la démocratie insulaire autonome que la Chine revendique comme son propre territoire.

Le Vatican et la Chine ont signé un accord en 2018 sur l’épineuse question des nominations des évêques, mais Pékin l’a violé. Plus récemment, François a été contraint d’accepter la nomination unilatérale d’un nouvel évêque de Shanghai, dont le prédécesseur a disparu dans un monastère presque immédiatement après avoir annoncé son retrait de l’Association catholique patriotique, contrôlée par le parti.

Cela dit, le nouvel évêque de Hong Kong, Stephen Sau-yan Chow, s’est rendu à Pékin en avril, la première visite dans la capitale chinoise de l’évêque de la ville depuis près de trois décennies.

Chow, qui doit être nommé cardinal par François en septembre, a déclaré qu’il avait invité l’archevêque de Pékin nommé par l’État, Joseph Li, à se rendre à Hong Kong dans un geste symbolique qui, selon les experts, pourrait renforcer les relations fragiles entre la Chine et le Vatican.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Nicole Winfield et Saruul Enkhbold, Associated Press