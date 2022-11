Le pape appelle les dirigeants libanais à mettre leurs intérêts de côté

À BORD DE L’AVION PAPAL (AP) – Le pape François a appelé dimanche les politiciens libanais à mettre leurs intérêts personnels de côté et à s’entendre sur une voie pour aider le pays à sortir d’années de crise économique et d’un nouveau vide politique.

“Le Liban souffre maintenant”, a déclaré Francis lorsqu’on lui a demandé en rentrant de Bahreïn s’il pourrait visiter le pays, ce qu’il avait envisagé plus tôt cette année mais a dû reporter.

François n’a pas répondu directement mais a dit qu’il était très « peiné » par la descente du pays dans le chaos et a supplié la prière et la communauté internationale d’aider le Liban.

“Je profite de cette occasion pour appeler les politiciens libanais à mettre de côté vos intérêts personnels et à parler du pays et à parvenir à un accord”, a-t-il déclaré. “D’abord Dieu, puis le pays, puis les intérêts personnels.”

Le mandat du président libanais Michel Aoun s’est terminé fin octobre sans remplaçant, laissant le Liban dans un vide politique qui risque d’aggraver sa crise économique historique.

Beaucoup craignent qu’un retard prolongé dans le choix d’un successeur ne retarde davantage les tentatives de finalisation d’un accord avec le Fonds monétaire international qui fournirait au Liban une aide de 3 milliards de dollars, largement considérée comme une étape clé pour aider le pays à sortir d’une période de trois ans. crise financière qui a laissé les trois quarts de la population dans la pauvreté.

