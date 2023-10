Le pape appelle les dirigeants de l’ONU à ralentir le réchauffement climatique avant qu’il ne soit trop tard

CITÉ DU VATICAN –

Mercredi, le pape François a humilié et mis au défi les dirigeants du monde entier de s’engager sur des objectifs contraignants pour ralentir le changement climatique avant qu’il ne soit trop tard, avertissant que la création de Dieu, qui se réchauffe de plus en plus, atteint rapidement un « point de non-retour ».

Dans une mise à jour de son encyclique historique de 2015 sur l’environnement, François a alerté sur les dommages « irréversibles » déjà en cours aux personnes et à la planète et a déploré qu’une fois de plus, les pauvres et les plus vulnérables du monde paient le prix le plus élevé.

« Nous sommes désormais incapables de stopper les énormes dégâts que nous avons causés. Nous avons à peine le temps d’empêcher des dégâts encore plus tragiques », a prévenu François.

Le document, « Louons Dieu », a été publié à l’occasion de la fête de Saint François d’Assise, l’homonyme du pontife amoureux de la nature, et visait à inciter les négociateurs à s’engager sur des objectifs climatiques contraignants lors du prochain cycle de négociations de l’ONU à Dubaï.

En utilisant des données scientifiques précises, des arguments diplomatiques pointus et une pincée de raisonnement théologique, François a lancé un impératif moral pour que le monde passe des combustibles fossiles aux énergies propres avec des mesures qui sont « efficaces, obligatoires et facilement surveillées ».

« Ce qui nous est demandé n’est rien d’autre qu’une certaine responsabilité quant à l’héritage que nous laisserons derrière nous, une fois que nous quitterons ce monde », a-t-il déclaré.

Dans l’état actuel des choses, l’encyclique « Loué soit » de François en 2015 a été un moment décisif pour l’Église catholique, la première fois qu’un pape utilisait l’un de ses documents pédagogiques les plus faisant autorité pour reformuler le débat sur le climat en termes moraux.

Dans ce texte, qui a été cité par des présidents, des patriarches et des premiers ministres et qui a suscité un mouvement militant au sein de l’Église, François appelle à une révolution culturelle audacieuse pour corriger un système économique « structurellement pervers » dans lequel les riches exploitent les pauvres, transformant la Terre en un « immense tas d’immondices ».

Même si les encycliques sont censées résister à l’épreuve du temps, François a déclaré qu’il estimait qu’une mise à jour de son original était nécessaire parce que « nos réponses n’ont pas été adéquates, alors que le monde dans lequel nous vivons s’effondre et est peut-être proche du point de rupture ».

Il a fustigé les gens, y compris ceux de l’Église, qui doutent de la science climatique dominante quant aux émissions de gaz à effet de serre qui piègent la chaleur, dégonflant sarcastiquement leurs arguments et montrant son impatience face à leur mentalité de profit à tout prix.

Leur faisant honte de s’appuyer sur des « données scientifiques prétendument solides », il a déclaré que les arguments des sceptiques sur les pertes d’emplois potentielles dues à une transition vers une énergie propre étaient fallacieux. Et il a cité des données montrant que l’augmentation des émissions et la hausse correspondante des températures mondiales se sont accélérées depuis la révolution industrielle, et en particulier au cours des 50 dernières années.

« Il n’est plus possible de douter de l’origine humaine — anthropique — du changement climatique », a-t-il affirmé.

Tout en reconnaissant que « certains diagnostics apocalyptiques » pourraient ne pas être fondés, il a déclaré que l’inaction n’était plus une option. La dévastation est déjà en cours, a-t-il déclaré, y compris avec des dommages déjà « irréversibles » causés à la biodiversité et à la perte d’espèces qui ne feront que faire boule de neige si des mesures urgentes ne sont pas prises maintenant.

« De petits changements peuvent en entraîner de plus importants, imprévus et peut-être déjà irréversibles, en raison de facteurs d’inertie », a-t-il noté. « Cela finirait par précipiter une cascade d’événements ayant un effet boule de neige. Dans de tels cas, il est toujours trop tard, car aucune intervention ne pourra arrêter un processus une fois entamé. »

Le document était inhabituel pour une exhortation papale et se lisait davantage comme un rapport scientifique de l’ONU ou un discours lors d’un rassemblement de jeunes pour le climat « Fridays for Future ». Il avait un ton aigu et sans réserve et ses notes de bas de page faisaient bien plus référence aux rapports climatiques de l’ONU, à la NASA et aux encycliques précédentes de François qu’aux Écritures.

Des exemplaires de la dernière lettre encyclique du pape François sur l’environnement « Laudate Deum » sont en vente dans une librairie à Rome, le mercredi 4 octobre 2023. (AP Photo/Andrew Medichini)

« Dieu soit loué » a été publié avant le prochain cycle de négociations de l’ONU sur le climat qui débutera le 30 novembre à Dubaï. Tout comme il l’a fait avec son encyclique « Loué soit » de 2015, écrite avant le début de la conférence de Paris sur le climat, François avait pour objectif de poser la question du réchauffement climatique en termes moraux stricts pour inciter les dirigeants du monde à prendre des décisions courageuses.

Dans l’Accord de Paris historique de 2015, les pays du monde entier ont convenu d’essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) ou au moins 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle. Il fait déjà 1,1 degré (2 degrés Fahrenheit) depuis le milieu des années 1800.

Francis a déclaré qu’il était clair que l’objectif de Paris serait dépassé et atteindrait bientôt 3 degrés Celsius, et que les effets sont déjà évidents, avec le réchauffement des océans, la fonte des glaciers et le monde enregistrant des vagues de chaleur et des événements météorologiques extrêmes record.

« Même si nous n’atteignons pas ce point de non-retour, il est certain que les conséquences seraient désastreuses et qu’il faudrait prendre des mesures précipitées, à un coût énorme et avec des conséquences économiques et sociales graves et intolérables », a-t-il prévenu.

Depuis 2015, le monde a rejeté dans l’air au moins 288 milliards de tonnes (317 milliards de tonnes américaines) de dioxyde de carbone qui emprisonne la chaleur, sans compter les émissions de cette année, selon les scientifiques du Global Carbon Project. En août 2015, il y avait 399 parties par million de dioxyde de carbone dans l’air et en août 2023, il atteignait 420 parties par million, soit une augmentation de 5 %.

L’été record de 2023 est d’un tiers de degré Celsius (six dixièmes de degré Fahrenheit) plus chaud que l’été 2015, selon l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère des États-Unis. L’Antarctique et le Groenland ont perdu plus de 2 100 milliards de tonnes (2 300 milliards de tonnes américaines) de glace terrestre depuis l’été 2015, selon la NASA.

Et rien qu’aux États-Unis, il y a eu 152 catastrophes climatiques ou météorologiques qui ont causé au moins 1 milliard de dollars de dégâts depuis le premier message climatique du pape, avec des coûts ajustés à l’inflation, selon la NOAA.

« Une fois pour toutes, mettons fin à la dérision irresponsable qui présenterait cette question comme quelque chose de purement écologique, « vert », romantique, souvent ridiculisé par les intérêts économiques », a écrit François. « Admettons enfin qu’il s’agit d’un problème humain et social à plusieurs niveaux. C’est pourquoi il nécessite l’implication de tous. »

——

Borenstein a rapporté de Washington.