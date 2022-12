Le pape appelle à un Noël “humble”, avec des économies envoyées en Ukraine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le pape François a appelé mercredi à un Noël “humble” cette année, avec des économies grâce à la réduction des dépenses sur les cadeaux donnés pour aider le “peuple ukrainien qui souffre”.

François a appelé à des “gestes concrets” de charité pour les Ukrainiens en cette saison des fêtes lors de son audience générale hebdomadaire.

“C’est bien de célébrer Noël et d’organiser des fêtes, mais réduisons un peu le niveau des dépenses de Noël”, a-t-il déclaré. “Faisons un Noël plus humble, avec des cadeaux plus humbles, et envoyons ce que nous économisons au peuple ukrainien qui en a besoin.”

François a fréquemment parlé du peuple “martyré” d’Ukraine depuis l’invasion de la Russie le 24 février. Le Vatican a organisé des livraisons humanitaires ces derniers mois, y compris une collecte de vêtements ce mois-ci pour apporter des vêtements thermiques aux Ukrainiens souffrant du froid hivernal avec une réduction chauffage et électricité.

“Ils ont faim, ils ont froid, tant de gens meurent faute de médecins et d’infirmières”, a déclaré Francis. « Ne les oublions pas. Noël oui, en paix et avec le Seigneur, oui. Mais avec les Ukrainiens dans le cœur.

Francis a récemment déclenché une nouvelle querelle diplomatique avec Moscou lorsqu’il a imputé l’essentiel de la “cruauté” dans la guerre de la Russie aux combattants tchétchènes et à d’autres minorités, qui, selon lui, n’étaient pas de “la tradition russe”. L’ambassadeur de Russie auprès du Saint-Siège a déposé une protestation officielle auprès du Saint-Siège après ces remarques, et des responsables russes ont déclaré cette semaine que le Vatican ne s’était pas encore excusé.

Dans un autre geste de Noël, le Vatican a déclaré cette semaine que François avait envoyé des lettres aux chefs d’État du monde entier leur demandant d’entreprendre un “geste de clémence” pour les prisonniers éligibles. François a estimé que cela pourrait montrer “une ouverture à la grâce du Seigneur à une époque marquée par des tensions, des injustices et des conflits”.