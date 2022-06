Le pape appelle à mettre fin aux polémiques idéologiques sur l’ancienne messe en latin

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

ROME — Le pape François a exhorté mercredi les fidèles catholiques à cesser d’exploiter l’ancienne messe en latin pour des raisons idéologiques et à commencer à découvrir la beauté de la nouvelle liturgie issue des réformes du Concile Vatican II. François a écrit une lettre aux catholiques de base dans le cadre de ses efforts à long terme pour réprimer la propagation du rite traditionnel et de ses partisans. Il a appelé les fidèles à “abandonner nos polémiques” sur la liturgie, qui, selon lui, risquait la communion et l’unité mêmes de l’Église catholique.

“Je ne vois pas comment il est possible de dire que l’on reconnaît la validité du concile – même si cela m’étonne qu’un catholique puisse présumer de ne pas le faire – et en même temps de ne pas accepter la réforme liturgique”, a écrit François.

Le moment de la publication du document semblait intentionnel : il a été publié le jour de la fête des saints Pierre et Paul, un jour de fête important pour l’Église catholique au cours duquel l’unité de l’Église et la communion entre ses archevêques et le pape sont soulignées.

Francis a commencé sa répression de la messe pré-Vatican II en 2021, lorsqu’il a réimposé des restrictions sur la célébration du rite qui avaient été assouplies par le pape Benoît XVI en 2007. François a alors déclaré qu’il devait agir car la réforme de Benoît était devenue une source de division dans l’Église et avait été exploitée par les catholiques opposé à Vatican II.

En effet, les traditionalistes catholiques attachés à l’ancien rite, également connu sous le nom de rite tridentin, sont devenus certains des plus grands opposants à François et à sa conviction que l’église devrait être un “hôpital de campagne” qui accueille tout le monde et où l’Eucharistie n’est pas un ” prix pour les parfaits » mais plutôt médecine pour les faibles.

Francis encore plus serré sur la messe en latin plus tard en 2021 en interdisant la célébration de certains sacrements selon le rite antique.

Dans les deux cas, ses directives visaient les évêques et les supérieurs religieux. Sa lettre de mercredi s’adressait plutôt aux catholiques de base et comprenait un appel aux séminaristes et à leurs enseignants pour qu’ils adoptent les réformes de Vatican II et apprennent la manière de célébrer la liturgie selon eux.

“Nous ne pouvons pas revenir à la forme rituelle que les pères conciliaires … ont ressenti le besoin de réformer”, a écrit François.

François s’est prononcé à plusieurs reprises contre les traditionalistes, décriant leur «rigidité» et leur introspection, déplorant que leur nostalgie du passé soit “bâillonner” l’acceptation de Vatican II. Ces réunions des années 1960 ont modernisé l’église et ont conduit à la célébration de la messe en langue vernaculaire plutôt qu’en latin.

Écrivant mercredi, François a déclaré qu’il avait imposé la répression de 2021 “afin que l’Église puisse élever, dans une variété de tant de langues, la seule et même prière capable d’exprimer son unité”. Il a ajouté que “j’ai l’intention que cette unité soit rétablie dans toute l’église de rite romain”.

Pour combattre ce qu’il a appelé une tendance au “restaurationnisme”, François a appelé les fidèles à passer les deux prochaines années à se préparer pour l’année du Jubilé de l’Église en 2025 en relisant les textes de Vatican II et en apprenant davantage sur ce qui a conduit aux réformes du premier place.