Le pape appelle à la fin de la guerre “insensée” en Ukraine lors d’un message de Noël

Le pape François s’est prononcé contre la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine lors d’un discours de Noël, appelant à la fin du conflit.

S’exprimant à la basilique Saint-Pierre au Vatican, le pape s’est concentré sur le bilan humain résultant de la guerre, qui fait rage depuis février.

“Que le Seigneur nous inspire à offrir des gestes concrets de solidarité pour aider tous ceux qui souffrent, et qu’il éclaire l’esprit de ceux qui ont le pouvoir de faire taire le tonnerre des armes et de mettre un terme immédiat à cette guerre insensée !” a déclaré le pape, selon l’Agence France-Presse.

Le compte Twitter du pape a publié un message similaire le jour de Noël.

“Voyons les visages de nos frères et sœurs d’#Ukraine qui vivent ce #Noël dans le noir et le froid, loin de chez eux, à cause de la guerre. Que le Seigneur éclaire l’esprit de ceux qui ont le pouvoir de mettre un terme immédiat à cette guerre insensée !”

Pendant ce temps, la guerre faisait rage pendant le week-end férié, alors qu’un frappe de missile a frappé la ville ukrainienne de Kherson la veille de Noël, selon des informations. L’attaque de samedi matin a fait au moins huit morts et au moins 58 blessés.

“Kherson. A la veille de Noël, dans la partie centrale de la ville. C’est la terreur, c’est tuer pour l’intimidation et le plaisir”, a tweeté le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un message accompagnant des photos de la destruction. “Le monde doit voir contre quel mal absolu nous luttons.”

Vendredi, la région de Kherson a été bombardée par 74 frappes distinctes qui ont tué cinq civils et blessé 17 autres, selon le gouverneur Yaroslav Yanushevych.

Kherson a été libéré par les forces ukrainiennes au début de l’hiver, ce qui en fait une cible majeure de Attaques russes visant à reprendre le territoire perdu.

