Le Pape François a condamné les conflits en Syrie, au Yémen et en Libye, appelant à la fin du «choc des armes» dans son message de Pâques.

Dans le discours, Francis a dit qu’il était scandaleux que «Les conflits armés ne sont pas terminés et les arsenaux militaires sont renforcés.»

Il y a encore trop de guerres et trop de violence dans le monde! Que le Seigneur, qui est notre paix, nous aide à surmonter l’état d’esprit de la guerre.

Le Pape a identifié les conflits en Syrie, au Yémen et en Libye, priant, «Que le Christ, notre paix, mette enfin un terme au choc des armes dans la Syrie bien-aimée et déchirée par la guerre», et au Yémen, «Dont la situation s’est heurtée à un silence assourdissant et scandaleux.»

«Puisse-t-il inspirer les dirigeants mondiaux à freiner la course aux nouveaux armements», Francis a continué, dénonçant le «Insidieux et horrible» mines terrestres, en disant, «À quel point notre monde serait meilleur sans ces instruments de mort.»

Le Liban, l’Irak, l’Ukraine, Haïti, le Myanmar, le Sahel, l’Éthiopie, le Nigéria, le Tigré, le Mozambique et le Haut-Karabakh ont également été mentionnés dans les prières du Pape François, et il a appelé Israël et la Palestine à «Redécouvrez le pouvoir du dialogue» pour «Permettre aux deux États de vivre côte à côte dans la paix et la prospérité.»

À propos de la pandémie de Covid-19, François a encouragé les pays riches à distribuer leurs vaccins aux pays les plus pauvres et a prié pour ceux qui ont connu des difficultés à cause du virus.

Le mois dernier, le pape François a effectué un voyage historique en Irak malgré des problèmes de sécurité et a déclaré aux catholiques qu’il était en visite. «En tant que pèlerin pénitent, implorer du Seigneur le pardon et la réconciliation après des années de guerre et de terrorisme.»

