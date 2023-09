Le pape adresse un message à la Chine — RT World News

Pékin n’a « rien à craindre » de l’Église catholique, a suggéré le pontife

Le pape François a déclaré que « Les gouvernements et les institutions laïques n’ont rien à craindre » des missions de l’Église catholique en Asie, dans des commentaires apparemment destinés à la Chine. S’adressant aux catholiques de Mongolie, le pape a rencontré un éminent religieux de Hong Kong qui a proposé d’aider l’Église à faire des percées auprès de Pékin.

S’adressant samedi au clergé et aux laïcs à Oulan-Bator, le pontife a insisté sur le fait que la mission de l’Église catholique n’est pas politique.

« Pour cette raison, les gouvernements et les institutions laïques n’ont rien à craindre de l’œuvre d’évangélisation de l’Église, car elle n’a pas d’agenda politique à avancer, mais est soutenue par la puissance tranquille de la grâce de Dieu et par un message de miséricorde et de vérité, qui est signifié pour promouvoir le bien de tous, » » a-t-il déclaré, Reuters soulignant que ces commentaires visaient probablement la Chine plutôt que la Mongolie, où l’Église entretient des relations amicales avec le gouvernement.

Bien que la Chine soit officiellement un État athée, le catholicisme est l’une des cinq religions majeures reconnues par le Parti communiste au pouvoir. Mais les relations entre l’Église et l’État sont souvent tendues. L’enseignement religieux est fortement restreint, les églises doivent déclarer leurs dons et le gouvernement supervise les nominations des religieux.















Le Vatican a conclu un accord avec Pékin en 2018 donnant au pape le dernier mot sur la nomination des évêques, mais le Saint-Siège a accusé les autorités chinoises d’avoir violé l’accord à deux reprises.

Le voyage du pape en Mongolie était la première visite de ce type du chef de l’Église catholique dans l’histoire. La Mongolie ne compte qu’environ 1 450 catholiques, mais des diplomates ont déclaré à Reuters en juillet que le Premier ministre mongol Oyun-Erdene Luvsannamsrai pourrait servir de médiateur entre Pékin et le Vatican.

Le pape François a également rencontré l’archevêque de Hong Kong Stephen Chow, qui a ensuite déclaré aux journalistes que l’église de la ville pourrait être un « église pont » avec la Chine continentale.

Bien que le Pape ait insisté pour que son Église « n’a pas de programme politique à avancer », le pontife est un commentateur régulier des affaires internationales et travaillerait sur un plan de paix visant à résoudre le conflit en Ukraine.