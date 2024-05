Le pape à la messe avec les enfants : « L’Esprit Saint nous accompagne dans la vie »

Lors d’une messe sur la place Saint-Pierre à l’occasion de la première Journée mondiale de l’enfance, le pape François a déclaré que « Dieu nous a créés, Jésus nous a sauvés et le Saint-Esprit nous accompagne tout au long de notre vie ».

Par Francesca Merlo

Le dernier événement de la première Journée mondiale de l’enfance – organisée à la demande du pape François et qui a réuni hier environ 50 000 jeunes au stade olympique de Rome – a été une messe célébrée sur la place Saint-Pierre.









C’était le dimanche de la Trinité et le Pape a évoqué cette fête dans son homélie.

S’adressant aux enfants réunis, le pape François a souligné l’unité et l’amour profonds au sein de la Sainte Trinité, la décrivant comme une famille. « Nous prions Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Combien y a-t-il de ‘dieux’ ? Une personne sur trois », a-t-il expliqué.









Le Pape a ensuite demandé aux enfants rassemblés : « lorsque nous prions Dieu le Père, quelle est la prière que nous prions tous ? Ils ont répondu : « Le Notre Père », après quoi le Saint-Père les a encouragés à toujours rechercher la direction de Dieu, le Père qui nous a tous créés et qui nous aime profondément.

Tournant ensuite son attention vers Jésus, le Fils, le pape François a parlé de l’importance de Jésus dans leur vie. « Nous prions Jésus parce qu’il nous aide, reste proche de nous, et même lorsque nous communiquons, nous recevons Jésus et il pardonne tous nos péchés », a-t-il déclaré. Il a ensuite demandé : « est-il vrai que Jésus pardonne tout ? et les enfants ont répondu « oui ! »









Le pape François a ensuite parlé du Saint-Esprit. Il a expliqué que comprendre le Saint-Esprit pouvait être un défi, décrivant l’Esprit comme la présence divine en nous, reçue par le baptême et les sacrements. « Le Saint-Esprit est celui qui nous accompagne dans la vie », a-t-il dit aux enfants, avant de les encourager à répéter ensemble cette même phrase. Il a expliqué que le Saint-Esprit les guide pour faire le bien et leur offre réconfort et force dans les moments difficiles.

Enfin, le Saint-Père a parlé de Marie aux enfants. « Quel est le nom de notre Mère du Ciel ? » a-t-il demandé, et les enfants ont répondu : « Marie ». Ils ont ensuite récité ensemble le Je vous salue Marie.









Clôturant son homélie, le pape François a exhorté les enfants à prier pour leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants malades et pour la paix dans le monde. « Priez pour nous », a conclu le Pape, « afin que nous puissions tous avancer ».