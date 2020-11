Le pape a écrit un article d’opinion sur les dangers du consumérisme et de l’idéologie. La gauche américaine lit: “ Le juge ACB est une mauvaise catholique et une personne horrible ”

Le pape François a écrit un article dans le New York Times, appelant l’humanité à trouver un moyen de devenir meilleur après la pandémie de Covid-19. Les utilisateurs de Twitter de gauche ont prétendu qu’il s’agissait d’une réponse à la dernière décision de la Cour suprême.

Dans l’article, publié jeudi, le chef de l’Église catholique a partagé avec les lecteurs du New York Times son espoir que la crise sanitaire très visible du coronavirus réveillera les gens à d’autres crises qu’ils ont ignorées: la faim, la violence et le changement climatique. Ensuite, dit-il, peut-être pourrons-nous redécouvrir notre interdépendance, surmonter les pièges de l’individualisme et du consumérisme, et forger «Un avenir meilleur, différent et humain.»

En opinion «Si nous voulons sortir de cette crise moins égoïstes que lorsque nous y sommes entrés, nous devons nous laisser toucher par la douleur des autres», écrit le Pape François à propos de la pandémie. «Il y a toujours un moyen d’échapper à la destruction.» https://t.co/4ihIXROI5Y – Le New York Times (@nytimes) 26 novembre 2020

Mais beaucoup semblent l’avoir interprété comme un commentaire opportun sur la situation politique aux États-Unis – en particulier, la décision de la Cour suprême des États-Unis mercredi soir qui a placé la liberté religieuse avant les restrictions de Covid-19.

La décision 5-4 a temporairement bloqué les règles de New York restreignant les rassemblements religieux, qui ont été adoptées en octobre. Ils ont été contestés par le diocèse catholique romain de Brooklyn et la congrégation juive orthodoxe Agudath Israël, qui se sont plaints que les restrictions étaient moins sévères pour certaines institutions laïques. La juge Amy Coney Barrett a joué un rôle clé dans la décision, considérant que la Cour suprême a statué dans la direction opposée dans une affaire similaire qui a été examinée alors que feu la juge Ruth Bader Ginsburg était toujours en fonction.

Ainsi, beaucoup ont pris l’article d’opinion du Pape comme une attaque cachée contre la décision du tribunal …

C’est presque comme si le Pape présentait un argument devant la Cour suprême des États-Unis (où la plupart des juges sont catholiques.) Https://t.co/nFjd1NUbn9 pic.twitter.com/5zZ22pFvQl – Edward Wong (@ewong) 27 novembre 2020

… Ou même une attaque personnelle contre Barrett et d’autres juges catholiques.

Je pense que le pape François vient de dire gentiment #AmyCovidBarrett est une personne horrible qui se fout de la mort des gens. Parait à peu près juste…. – Les femmes SCARE Trump💪🌈🏴‍☠️ (@KylaInTheBurgh) 26 novembre 2020

Le Pape pense #AmyCovidBarrett et Keg boy Kavanaugh sont des catholiques shltty. 😂 https://t.co/uk3iY0Ye1s – Speculawyer 🇳🇴-Américain (@speculawyer) 27 novembre 2020

Même le pape François pense #AmyCovidBarrett est une fanatique religieuse et a publié un éditorial sur elle et les quatre autres membres pro-covid de SCOTUS. 2020 est venu préparé pour Thanksgiving. – Grant Stern (@grantstern) 26 novembre 2020

Dans son article, le pape a raconté comment il a failli mourir à l’âge de 21 ans des suites d’une maladie pulmonaire. En fin de compte, il s’est rétabli grâce à la science, mais aussi grâce à la sagesse “Pour savoir quand aller au-delà pour répondre à des besoins particuliers,” que possédaient les gens qui le soignaient.

Il a rappelé ce morceau d’histoire personnelle avant d’expliquer que la pandémie de Covid-19 met en évidence la façon dont les soignants sont prêts à risquer leur vie pour aider les autres, en répondant à un appel pour servir quelque chose de plus grand que ses objectifs personnels.

“Ce sont les saints d’à côté, qui ont réveillé quelque chose d’important dans nos cœurs,” dit le Pape. «Ce sont les anticorps contre le virus de l’indifférence. Ils nous rappellent que nos vies sont un cadeau et que nous grandissons en donnant de nous-mêmes, non en nous préservant mais en nous perdant au service.

Il a mentionné que certains gouvernements sont accusés de ne pas avoir accordé la priorité aux vies humaines et au bien-être dans leur réponse à la pandémie. Il a également réservé quelques mots grondants aux personnes qui enfreignent les règles de Covid-19 par principe, affirmant qu’elles prennent l’idée de liberté personnelle et «En faire une idéologie, en créant un prisme à travers lequel ils jugent tout.»

Le Pape est de notre côté contre le mouvement des républicains sur Twitter a également eu des voix dissidentes.

Le pape est toujours contre l’avortement, vous savez. Serez-vous le pom-pom girl quand il sortira du côté des 5 juges qui renversent Roe v Wade? Ou reviendra-t-il à nouveau à une vieille manivelle religieuse sans importance? https://t.co/XM1b9CJVLj – Kathy Yacker, chatte de pirate (@ necroprincess13) 27 novembre 2020

Et certaines personnes du camp conservateur ont vu l’appel du Pape pour un monde plus juste comme «Effrayant», et peut-être secrètement communiste.

Chilling Pope Francis NYT a déclaré: il est bien sûr pleinement d’accord avec l’utilisation de la pandémie comme excuse pour détruire le système politique et économique actuel et construire "Quelque chose de nouveau." Ce vieux marxiste vous avertit de leurs plans; préparer. pic.twitter.com/TIFYy2NOfz – Peachy Keenan (@KeenanPeachy) 27 novembre 2020

