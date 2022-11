Le pontife a révélé que les expériences de son enfance l’avaient laissé “amoureux” de l’Ukraine, alors qu’il avait également “une haute estime pour l’humanisme russe”

Le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine afflige profondément le pape François, car il a beaucoup “affection” pour chacun des pays concurrents. Le souverain pontife a fait ces remarques à bord de son avion dimanche alors qu’il revenait d’une visite à Bahreïn.

“J’ai une grande affection pour le peuple russe et j’ai aussi une grande affection pour le peuple ukrainien”, a déclaré le pape aux journalistes, rappelant les expériences d’enfance qui l’ont laissé “amoureux” avec l’Ukraine.

Quand j’avais onze ans, il y avait un prêtre près de moi qui célébrait en ukrainien et n’avait pas d’enfants de chœur, et il m’a appris à servir la messe en ukrainien, et toutes ces chansons ukrainiennes, je les connais dans leur langue parce que je les ai apprises en tant qu’enfant.

Bien que le Pontife n’ait pas précisé ce qu’exactement « la liturgie ukrainienne» était, il faisait apparemment référence à l’Église gréco-catholique ukrainienne, qui a fait défection du patriarcat orthodoxe de Constantinople à la fin du XVIe siècle et a conclu une union avec le Saint-Siège.















François a également appelé à s’abstenir de blâmer tout le peuple russe pour les hostilités en cours, blâmant plutôt le “cruauté” du conflit sur “les mercenaires, sur les soldats qui partent à la guerre comme une aventure.”

« Je préfère y penser de cette façon parce que j’ai une haute estime pour le peuple russe, pour l’humanisme russe. Pensez à Dostoïevski, qui à ce jour nous inspire, inspire les chrétiens à penser au christianisme », il expliqua.

Le pape François a tenté à plusieurs reprises de servir de médiateur dans le conflit qui a éclaté fin février, appelant les deux parties à parvenir à un accord. “cessez-le-feu immédiat” et de négocier « des solutions qui ne soient pas imposées par la force, mais consensuelles, justes et stables. Les tentatives de négociation, exhibées par Moscou et Kiev au début du conflit, sont au point mort depuis un mois déjà. En septembre, le président ukrainien Vladimir Zelensky a officiellement refusé de négocier tant que son homologue russe Vladimir Poutine serait au pouvoir. Cette décision a été motivée par des référendums organisés dans les anciens territoires ukrainiens des régions de Kherson et de Zaporozhye, ainsi que dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, et par leur adhésion ultérieure à la Fédération de Russie.