Le pape a de la fièvre et saute des réunions, selon le Vatican

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a sauté des réunions vendredi parce qu’il avait de la fièvre, a déclaré le Vatican.

Il n’y avait aucun détail sur la façon dont Francis était malade. La dernière fois qu’il a fait un pic de fièvre, en mars, le pontife de 86 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une bronchite aiguë. Il a reçu des antibiotiques par voie intraveineuse et a été libéré trois jours plus tard.

Un responsable du Vatican, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler de la santé du pape, a déclaré que François n’avait reçu personne en audience vendredi « en raison d’un état fébrile ».

Il n’y avait pas d’audiences formelles prévues vendredi, mais Francis tient un agenda séparé, privé et officieux des rencontres avec les personnes qu’il reçoit à son hôtel.

François a eu une semaine chargée, présidant une réunion de la conférence épiscopale italienne, participant à une rencontre l’après-midi jeudi avec sa fondation scolaire Scholas Occurentes, ainsi qu’à une rencontre avec plusieurs autres prélats et dignitaires en visite.

Il doit présider la messe de Pentecôte dimanche dans la basilique Saint-Pierre.

Nicole Winfield, l’Associated Press