Le pape a conseillé de ne pas donner la bénédiction du dimanche depuis le balcon de l’hôpital

La convalescence du pape François après une opération se déroule bien, mais les médecins lui ont conseillé de ne pas donner sa bénédiction dominicale depuis le balcon d’un hôpital pour éviter de se fatiguer l’abdomen, a déclaré son chirurgien.

Lors d’une conférence de presse à l’hôpital Gemelli samedi, le chirurgien-chef Sergio Alfieri a également déclaré que l’homme de 86 ans avait convenu avec les médecins d’y rester au moins toute la semaine prochaine.

Francis a subi une opération de trois heures pour réparer une hernie abdominale mercredi.

« Seuls trois jours se sont écoulés. Nous avons demandé au Saint-Père d’être prudent et d’éviter la tension (de se tenir au balcon) », a déclaré Alfieri. « Chaque fois qu’il se lève du lit et s’assoit dans un fauteuil, cela exerce une pression sur les parois abdominales. »

Une prothèse en maille a été insérée dans la paroi abdominale pour l’aider à guérir et les médecins veulent qu’elle s’installe et se fixe correctement pour éviter une autre opération en cas de rupture, a-t-il ajouté.

« Vous pouvez comprendre à quel point cela ne serait pas agréable pour lui et pour moi », a plaisanté Alfieri.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que le pape dirait la traditionnelle prière de l’Angélus de midi dimanche dans sa suite d’hôpital et que les fidèles pourraient la dire en même temps.

Alfieri a déclaré que le pape avait été retiré des tubes intraveineux vendredi et avait commencé un régime semi-liquide. Tous les paramètres médicaux étaient dans la norme, il n’y avait pas de problèmes cardiaques et la guérison complète des cicatrices abdominales prendrait environ trois mois, a-t-il ajouté.

Le Vatican a déclaré que les résultats des tests sanguins étaient bons et que les radiographies pulmonaires n’avaient montré aucun problème.

Francis s’est fait retirer une partie d’un poumon à cause d’une maladie alors qu’il avait 21 ans dans son Argentine natale.

Les médecins avaient déclaré après l’opération que le pape ne devrait avoir aucune limitation sur les voyages et autres activités après sa guérison.

Il a des voyages au Portugal du 2 au 6 août pour les Journées mondiales de la jeunesse et une visite au sanctuaire de Fatima, et en Mongolie du 31 août au 4 septembre, l’un des endroits les plus reculés qu’il aura visités.

Bruni a réitéré que toutes les audiences avaient été annulées jusqu’au 18 juin mais qu’après cela, l’horaire du pape resterait pour l’instant.

Le pape prend traditionnellement tout le mois de juillet, les bénédictions du dimanche étant sa seule apparition publique, il aura donc tout le mois pour se reposer avant le voyage au Portugal.