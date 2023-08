Le papa du bébé de Rihanna, A $ AP Rocky, a repéré un sourire massif lors de sa première sortie depuis que la chanteuse a « secrètement » donné naissance à son fils

Le petit ami de RIHANNA slash baby daddy A$AP Rocky n’a pas pu contenir son bonheur depuis que lui et la famille de la pop star ont grandi.

La sensation du rap et chanteuse lauréate d’un Grammy a récemment accueilli leur deuxième fils dans le monde.

Les photos obtenues par The US Sun montraient A$AP, 34 ans, se rendant dans un studio d’enregistrement à Los Angeles, en Californie, pour une session en soirée.

Paparazzi a pris des photos de lui alors qu’il était assis sur le siège conducteur de sa voiture de luxe.

L’artiste primé avait sa fenêtre baissée, permettant à son visage d’être entièrement visible pour les photographes de célébrités.

Étalé sur son visage, un immense sourire révélait le grillz doré personnalisé qu’il avait sur ses dents parfaitement alignées.

A $ AP avait l’air pleinement satisfait et confortable, enfilant un bonnet qui couvrait entièrement ses tresses et ce qui semblait être une chemise graphique.

Sa joie apparente et sa présence paisible proviennent très probablement d’avoir un autre enfant avec son amour Rihanna, 35 ans.

C’est la première fois que des paparazzi attrapent le rappeur Peso depuis que Rihanna a donné naissance à leur bébé.

Elle et A$AP auraient accueilli un petit garçon le 3 août à Los Angeles ; des sources ont déclaré à TMZ.

Des initiés ont déclaré au média que le nom de l’enfant « commence par la lettre R ».

La chanteuse d’Umbrella a annoncé qu’elle attendait en février lors de sa performance au Super Bowl Halftime Show.

L’année dernière, le couple a accueilli un fils nommé RZA le 13 mai 2022.

Des mois plus tôt, le 31 janvier 2022, Rihanna a fait savoir au monde qu’elle et A$AP étaient enceintes lorsqu’elle a été photographiée exhibant son baby bump lors d’une sortie à New York.

BRISER L’INTERNET

Avant son émission de mi-temps du Super Bowl 2023, Rihanna a laissé tomber un nombre surprenant d’indices auxquels elle s’attendait, mais personne ne les a attrapés jusqu’à ce que son représentant confirme sa grossesse après l’émission.

Elle aurait cassé X, anciennement connu sous le nom de Twitter, avec sa révélation, selon de nombreux internautes qui ont connu des retards avec l’application après sa performance.

« Rihanna est-elle enceinte ?

Concernant sa première grossesse, la maman de deux enfants a déclaré à Vogue : « Je ne dirais pas [we were] planification [to start a family] mais certainement pas planifier contre cela.

« Je ne sais pas quand j’ovule ou quoi que ce soit de ce genre de merde. Nous nous sommes juste amusés et puis c’était juste là lors du test.

Elle a également expliqué l’effet de la maternité sur son sens de la mode et a partagé : « Mon corps fait des choses incroyables en ce moment et je n’en aurai pas honte.

« Cette fois devrait être une fête, pourquoi devriez-vous cacher votre grossesse? »

RI-LLY ?

Lors d’une performance spectaculaire à la mi-temps au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, les fans ont cru que le caméraman avait « ruiné » la confirmation de la grossesse de Rihanna.

Rihanna a commencé son medley de succès en chantant son morceau B *** h Better Have My Money alors qu’elle se tenait au-dessus du terrain sur une plate-forme.

La caméra s’est concentrée sur un gros plan de son visage, et seules ses épaules étaient visibles.

Au fur et à mesure, Rihanna a légèrement poussé sa combinaison rouge vif sur le côté tout en frottant son baby bump – mais ce fut un moment de clignotement et vous le manquerez alors que la caméra dézoomait rapidement.

Certains fans ont été déçus et se sont immédiatement tournés vers X.

« Honnêtement, le caméraman a gâché l’annonce de Rihanna », a écrit une personne.

« Rihanna s’est frotté le ventre pour annoncer qu’elle était enceinte et le caméraman l’a coupé », a déclaré un autre fan.

LA RELATION DE RIHANNA ET A$AP

Le 2 décembre 2019, des rumeurs sur la relation entre Rihanna et A$AP Rocky ont commencé à faire le tour.

Les deux hitmakers ont assisté ensemble aux British Fashion Awards et Rocky portait un smoking FENTY conçu par elle.

Le couple a ensuite été vu ensemble à plusieurs reprises, mais n’a pas parlé des rumeurs de romance.

Le 19 mai 2021, ce dernier a confirmé qu’il sortait avec le magnat de FENTY Beauty.

Le rappeur DMB a décrit Rihanna comme « l’amour de sa vie » à GQ.

«Elle s’élève à probablement, comme, un million des autres.

«Je pense que quand vous savez, vous savez. C’est la bonne. »

