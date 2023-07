Le papa du bébé de Keke Palmer dissipe publiquement sa robe – « Tu es une maman »

« Concentrez-vous, s’il vous plaît ! »

Le père de l’enfant d’un multitrait d’union est à la mode au milieu de lui en pleurant des larmes sur Twitter sur la tenue qu’elle portait pour de l’huissier La résidence à Las Vegas et les choses deviennent super louches.

Comme indiqué précédemment, Keke Palmer a été vue en train de montrer sa maman baaaawdy tout en étant sérénadée par le crooner sur « There Goes My Baby ».

L’actrice, 29 ans, était tout sourire lors de la représentation et portait une robe noire transparente qui caressait ses courbes pour l’occasion.

Et tandis que la plupart des gens louaient la tenue sexy de Keke, le père de son petit ami/bébé, Darius Jackson, l’a appelée.

« C’est la tenue que vous êtes une maman », a écrit l’instructeur de fitness.

Les fans ont immédiatement supposé que le père du fils de Keke, Leodis « Leo » Andrellton, faisait une blague ou était sarcastique, mais quelques heures plus tard, il a doublé.

Selon Jackson, en tant qu' »homme de la famille » (QUOI ?!), il a le droit de ne pas vouloir que sa « femme » (QUI ?!) et la « mère de ses enfants » (KID, SINGULIER) exhibent son corps.

« Nous vivons dans une génération où un homme de la famille ne veut pas que la femme et la mère de ses enfants montrent des fesses pour plaire aux autres et on lui dit à quel point il est haineux », a tweeté Jackson. « C’est ma famille et ma représentation. J’ai des normes et des morales à ce que je crois. Je clôt mon dossier.

Comportement vraiment idiot.

Pendant ce temps, Keke semble indifférent et publie un carrousel de photos de la robe en question.

Les fans de Keke Palmer se demandent maintenant pourquoi Jackson n’a pas pu décrocher le téléphone pour appeler ou envoyer un SMS à son autre significatif au lieu de l’embarrasser sur les réseaux sociaux tandis que d’autres se moquent simplement de Jackson se faisant appeler «l’homme de la maison» considérant que Keke est le soutien de famille évident.

Non seulement cela, mais les fans se tournent vers Jackson et l’encouragent à se concentrer sur des choses plus importantes comme son fils en bas âge avec la star.

Cela ne finira pas bien pour lui…

Que pensez-vous des commentaires publics de Darius Jackson sur Keke Palmer ?