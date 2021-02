Après avoir impressionné la fraternité du cricket avec son 91 crucial contre l’Angleterre dimanche à Chennai, Rishabh Pant a gagné les cœurs sur les réseaux sociaux après que le gardien-batteur de 23 ans se soit engagé à aider les personnes touchées par l’explosion du glacier Uttarakhand.

Dans un tweet, Pant a annoncé qu’il donnerait l’intégralité de ses frais de match et a exhorté les autres à participer à la cause.

« Profondément peiné par la perte de vies humaines à Uttarakhand. Je voudrais faire don de mes frais de match pour les efforts de sauvetage et j’exhorte davantage de personnes à aider », a tweeté le jeune.

Profondément peiné par la perte de vies humaines dans l’Uttarakhand. Je voudrais faire don de mes frais de match pour les efforts de sauvetage et j’exhorte davantage de personnes à aider. – Pantalon Rishabh (@ RishabhPant17) 7 février 2021

Saluant ses actions, des dizaines de fans et d’adeptes du joueur de cricket sont sortis sur Twitter pour louer la «maturité» de Pant sur et en dehors du terrain de cricket.

Vraiment Insperational. J’exhorte également les gens à se manifester et à faire un don. C’est naturel डिजास्टर et le pays a besoin de votre attention https://t.co/2DgHeyNUFy – Shravan Kumar Vishnoi (@SKVISHNOI) 7 février 2021

Le glacier Nandadevi a provoqué des inondations massives dans l’Uttarakhand dimanche après qu’une partie de celui-ci s’est rompue et a balayé un barrage hydroélectrique et plusieurs maisons dimanche. Avec la montée des eaux, plus de 170 personnes ont été portées disparues et au moins 10 ont perdu la vie à ce jour.

Selon certaines sources, des ouvriers travaillant sur un projet électrique à Tapovan-Reni seraient morts, a déclaré un porte-parole de la police des frontières indo-tibétaine. PTI. Le projet d’électricité a été complètement balayé, a ajouté le directeur général de la police, Ashok Kumar, tout en décrivant la situation comme sous contrôle. On craignait des dommages dans les établissements humains en aval, y compris dans les zones fortement peuplées. De nombreux villages ont été évacués et les gens ont été emmenés dans des zones plus sûres.

Les images satellite et Google Earth ne montrent pas de lac glaciaire près de la région, mais il est possible qu’il y ait une poche d’eau, ou un lac à l’intérieur du glacier, dans la région qui aurait pu éclater menant à la catastrophe, Mohd. Farooq Azam, qui est professeur assistant à l’IIT Indore, a déclaré à l’agence de presse IANS.