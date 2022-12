Le pantalon Rishabh pourrait être transporté par avion à Delhi pour une chirurgie plastique

Le directeur de l’Association de cricket de Delhi et du district, Shyam Sharma, a déclaré qu’une équipe de la DDCA sera à l’hôpital Max de Dehradun pour surveiller la santé de la star de cricket indienne Rishabh Pant, qui a rencontré un terrible accident il y a un jour, et si nécessaire, le batteur-guichetier serait transporté par avion. Delhi pour sa chirurgie plastique. Pant a rencontré un grave accident alors qu’il revenait de Delhi à Roorkee alors que sa voiture est entrée en collision avec le séparateur à la frontière Narsan de Roorkee près de Hammadpur Jhal vendredi.

Sharma a déclaré que Pant pourrait être transporté par avion vers la capitale nationale pour une nouvelle intervention chirurgicale car il a subi de multiples blessures dans l’accident de voiture.

Le jeune homme de 25 ans était seul dans la voiture et a été blessé au dos, au front et à la jambe.

S’adressant à ANI, Sharma a déclaré: “Une équipe de la Delhi & District Cricket Association (DDCA) se rend à l’hôpital Max Dehradun pour surveiller sa santé, si nécessaire, nous le transférerons à Delhi et il y a de fortes chances que nous le transportions par avion. Delhi pour la chirurgie plastique.”

Selon des photographies du site, la voiture a été gravement brûlée et Pant était au volant lorsqu’il a rencontré l’accident.

Haridwar SP (Rural) Swapan Kishore a déclaré vendredi que Pant avait été admis à l’hôpital Max de Dehradun.

Le joueur de cricket a échappé de peu à la mort après que son véhicule haut de gamme a percuté une barrière routière et pris feu sur l’autoroute Delhi-Dehradun. Selon les rapports, il s’était assoupi sur le volant.

Selon SK Singh, le surintendant de la police, Haridwar (rural) “Il se rendait à Roorkee pour rencontrer ses proches. L’accident s’est produit parce qu’il s’est endormi au volant à un kilomètre devant Narsan en direction de Roorkee.”

“Le joueur de cricket Rishabh Pant est sous l’observation d’orthopédistes et de chirurgiens plasticiens. Son état est stable. Un bulletin médical détaillé sera publié une fois qu’il aura été examiné. Par la suite, nous passerons aux étapes suivantes”, a déclaré le Dr Ashish Yagnik, Max Hospital, Dehradun. .

Pant était seul dans la voiture lorsqu’il a rencontré l’accident sur l’autoroute Delhi-Dehradun.

Selon des photographies du site, la voiture a été vue dans un état gravement brûlé.

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a souhaité au joueur de cricket un prompt rétablissement et a déclaré que l’État lui apporterait tout le soutien possible, y compris l’installation d’une ambulance aérienne si nécessaire.

“Le joueur de cricket Rishabh Pant a eu un accident près de Roorkee aujourd’hui. Il est emmené à Dehradun pour un traitement supplémentaire. Tous les établissements de santé seront pris en charge. Nous prions pour son prompt rétablissement”, a déclaré Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami, qui était à Kolkata. a déclaré vendredi ANI.

Le conseil de contrôle du cricket en Inde a également publié vendredi une déclaration disant: “Pant a deux coupures au front, une déchirure ligamentaire au genou droit et s’est également blessé au poignet, à la cheville et à l’orteil droits et a subi des blessures à l’abrasion le L’état de Rishabh reste stable et il a maintenant été transféré à l’hôpital Max de Dehradun, où il subira des examens IRM pour déterminer l’étendue de ses blessures et formuler son nouveau traitement, conformément à la déclaration de la BCCI partagée avec les médias. .”

Selon le communiqué, la BCCI est en contact permanent avec la famille de Pant tandis que l’équipe médicale est en contact étroit avec les médecins traitant actuellement le gaucher.

Le conseil d’administration a déclaré qu’il veillera à ce que Pant reçoive les meilleurs soins médicaux possibles et reçoive tout le soutien dont il a besoin pour sortir de cette phase traumatisante.

Le batteur gardien de guichet a représenté l’Inde dans 33 matchs de test, marquant 2 271 courses à une moyenne de 43,67. Il a cinq tonnes de test contre son nom, son plus haut étant de 159 pas sorti. Pant a également 119 prises et 14 souches contre son nom.

Dans les ODI, il a totalisé 865 courses à son nom en 30 matchs à une moyenne de 34,60, avec cinq demi-siècles et une tonne à un taux de frappe de 106,65. Derrière les guichets, Pant a 26 attrapés et un à son nom dans les ODI. En 66 T20I, le frappeur du gardien de guichet a marqué 987 points, avec trois demi-siècles contre son nom à une moyenne de 22,43 et un taux de frappe de 126,37.

